Predicciones de la Copa del Mundo: España busca destronar a Argentina de Messi

El drama en la Copa Mundial de 2022 llegó hasta el último penal, con Gonzalo Montiel asegurando el primer triunfo de Argentina desde 1986 en su victoria por penales sobre Francia en el partido principal. La edición de 2026 ahora nos lleva a los Estados Unidos, Canadá y México, siendo este último el anfitrión del partido inaugural contra Sudáfrica el 11 de junio. Con un récord de 48 países compitiendo en 104 partidos en América del Norte, los actuales campeones, Argentina, tendrán mucho trabajo por delante si quieren mantener la corona.

Usando las 10,000 simulaciones basadas en datos realizadas por la supercomputadora Opta, evaluamos cómo podría desarrollarse la Copa Mundial de 2026.

España busca nuevamente la dominación global. Cuando se habla de los favoritos para ganar la Copa Mundial, es difícil no pensar en España, que está invicta en sus últimos 31 partidos competitivos (25 victorias, 6 empates) desde una derrota por 2-0 ante Escocia en marzo de 2023, la racha más larga de la nación sin perder en partidos no amistosos. Tras haber ganado la Eurocopa en 2024, buscarán emular a su famoso equipo entre 2008 y 2012 (Euro 2008, Copa del Mundo 2010, Euro 2012), cuando tuvieron el control simultáneamente de la Eurocopa y la Copa del Mundo.

Otras naciones que han logrado ese fecho son la Alemania Occidental (Eurocopa 1972, Copa del Mundo 1974) y Francia (Copa del Mundo 1998, Eurocopa 2000). España ha sido respaldada como favorita para ganar la competencia de este verano por la supercomputadora Opta, triunfando en el 16.1% de las simulaciones de Opta. Sus esperanzas de ganar una segunda Copa del Mundo han sido impulsadas por la disponibilidad de Lamine Yamal.

Yamal, el jugador más joven en hacer su debut con España (16 años y 57 días) y el jugador más joven en marcar un doblete para La Roja, se está recuperando de una lesión de isquiotibiales a tiempo para participar en la fase de grupos, donde España se enfrenta a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En la Eurocopa 2024, Yamal, que solo tenía 16 años cuando anotó contra Francia, superó al gran Pelé para convertirse en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa o Copa del Mundo. Según la supercomputadora Opta, los competidores más cercanos de España están programados para ser Francia (13%) e Inglaterra (11.2%).

Francia, liderada por el experimentado Didier Deschamps, intentará convertirse en el tercer equipo en llegar a la final de tres ediciones consecutivas, después de Alemania Occidental (1982, 1986, 1990) y Brasil (1994, 1998, 2002). Desde 1998, Francia ha llegado a la final de la Copa del Mundo en cuatro de las siete ediciones (1998, 2006, 2018, 2022) al menos dos veces más que cualquier otra nación durante ese período. Y Kylian Mbappé ha demostrado ser un jugador estrella en el escenario mundial; ha registrado más participaciones en goles (14) que cualquier otro jugador en las dos ediciones anteriores, incluyendo un hat-trick en la final de 2022. Con Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki y Desire Doue también nombrados en el equipo de Francia, sin duda tienen el ataque más estelar del torneo. Inglaterra, por otro lado, podría depender de su solidez defensiva. Inglaterra se convirtió en el segundo equipo de la UEFA en ganar el 100% de sus partidos en la clasificación para la Copa del Mundo manteniendo la portería a cero cada vez (8/8), después de Yugoslavia en las clasificatorias de 1954 (4/4). El equipo de Thomas Tuchel mantuvo nueve porterías a cero en sus 10 partidos en 2025, incluyendo un cierre en cada uno de sus ocho clasificatorios para la Copa del Mundo de la UEFA, convirtiéndose en el único equipo en no conceder goles en el proceso europeo. Sin embargo, los Tres Leones también tendrán mucho peligro en ataque, especialmente por parte del capitán Harry Kane, quien ha anotado ocho goles en 11 partidos de la Copa del Mundo.

Las miradas de todos estarán en Messi, Ronaldo y Neymar. Muchos esperaban que Lionel Messi pusiera fin a su carrera internacional después de liderar a Argentina en la Copa del Mundo de 2022, pero el hombre del Inter de Miami aún no ha terminado. Messi tiene el récord de más apariciones en la Copa del Mundo, con 26 partidos jugados (13 goles, ocho asistencias en esos juegos), y durante la campaña victoriosa de Argentina en 2022, anotó o asistió en 10 de los 15 goles de Argentina (siete goles, tres asistencias). Los actuales campeones, Argentina, intentarán convertirse en el tercer equipo en ganar la Copa del Mundo en años consecutivos, después de Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962). Si Messi y Cristiano Ronaldo participan en el torneo de este año, se convertirán en los primeros jugadores en la historia en participar en seis Copas del Mundo (el veterano portero de México, Guillermo Ochoa, puede lograr la misma hazaña). El mejor resultado de Portugal en la Copa del Mundo fue hace 60 años, cuando lograron el tercer lugar en 1966. Desde entonces, su única otra aparición en semifinales fue en 2006, donde fueron derrotados por Francia antes de perder el partido por el tercer lugar ante los anfitriones, Alemania. Recientemente, Roberto Martínez sugirió que Ronaldo podría incluso intentar jugar en la Copa del Mundo de 2030, pero podría ser la última oportunidad de Neymar de levantar el trofeo con Brasil. Neymar es uno de los dos únicos jugadores, junto con Messi e Ivan Perisic, en haber marcado y asistido en cada una de las últimas tres Copas Mundiales.

Brasil ha ganado la Copa del Mundo más veces que cualquier otra nación (cinco), y su entrenador en jefe, Carlo Ancelotti, buscará agregar su nombre a una lista de élite. Ancelotti vivirá su primera Copa del Mundo como entrenador en jefe y será el primer no brasileño en tomar las riendas de la selección en el torneo. Podría convertirse en el tercer entrenador en ganar tanto la Copa del Mundo como la Champions League/Copa de Europa, después de Marcello Lippi y Vicente del Bosque. Argentina ha recibido una probabilidad del 10.4% de retener su título según la supercomputadora Opta (cuarta más alta), mientras que Portugal (7%) y Brasil (6.6%) ocupan el quinto y sexto lugar respectivamente en las preferencias.

La reputación de Alemania está en riesgo, Noruega es la sorpresa. Alemania ha ganado la Copa del Mundo cuatro veces, igualando con Italia como la nación europea con más triunfos, pero sus últimas campañas han sido enormemente decepcionantes. Estarán buscando evitar tres eliminaciones consecutivas en la fase de grupos (también en 2018 y 2022), aunque su última visita a las Américas fue exitosa. Siete de las ocho Copas del Mundo celebradas en las Américas han sido ganadas por una nación de la CONMEBOL. La única excepción fue Brasil 2014, cuando Alemania derrotó a Argentina en la final. La supercomputadora Opta ha dado a Alemania una probabilidad del 5.1% de ganar la Copa del Mundo de 2026. Mientras tanto, los Países Bajos tienen el récord de más apariciones en finales de la Copa del Mundo sin haber ganado el torneo, habiendo terminado como subcampeones en tres ocasiones, en 1974, 1978 y 2010, pero hay optimismo para el equipo de Ronald Koeman. Excluyendo las tandas de penales, los Países Bajos solo han perdido uno de sus últimos 19 partidos de la Copa del Mundo (14 victorias, 4 empates). Esa única derrota ocurrió en la final de 2010 contra España (0-1 después del tiempo extra). Mientras tanto, su última derrota en un partido de fase de grupos fue en 1994, una derrota por 1-0 ante Bélgica. La supercomputadora Opta le ha dado a los Países Bajos, los octavos favoritos, una probabilidad del 3.6% de ganar el torneo, justo 0.1% más que las posibles sorpresas, Noruega. Esta será la cuarta aparición en la Copa del Mundo de Noruega y la primera desde 1998. Su mejor desempeño fue en esa edición de 1998, cuando alcanzaron los octavos de final antes de ser eliminados por Italia. Noruega anotó 4.6 goles por partido en sus clasificatorias para la Copa del Mundo (37 goles en ocho partidos), el mejor promedio para cualquier nación europea en una sola campaña de clasificación para la Copa del Mundo con más de cuatro juegos. Con el ímpetu de ataque de Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth, Noruega ciertamente podría causar una sorpresa en el Grupo I, que también incluye a Francia, Senegal e Irak.

Los equipos menos favorecidos. Como en cualquier torneo internacional, las naciones anfitrionas estarán buscando sacar el máximo provecho de su ventaja en casa. Los equipos anfitriones de la Copa del Mundo han llegado a la segunda ronda del torneo en 20 de las 22 ediciones anteriores, con las excepciones de Sudáfrica en 2010 y Qatar en 2022. Los últimos anfitriones en ganar el torneo fueron Francia en 1998. Según la supercomputadora Opta, México es el más probable de llegar a las rondas eliminatorias con un 87.6%, enfrentando a la República Checa, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A. Los Estados Unidos, que enfrentan a Turquía, Australia y Paraguay en el Grupo D, tienen un 76.8% de posibilidades de avanzar de fase de grupos, mientras que Canadá (en el Grupo B con Suiza, Bosnia-Herzegovina y Qatar) tienen una probabilidad del 79.3% de hacerlo. Sin embargo, entre las tres naciones anfitrionas, a los Estados Unidos se les ha dado la mayor probabilidad de ganar el torneo (1.2%). Bélgica (2.4% de probabilidad de ganar el torneo) está haciendo su decimoquinta aparición en la Copa del Mundo; ningún equipo europeo se ha clasificado para tantos torneos sin ganar el trofeo. Esta será la séptima Copa del Mundo para Croacia. En sus seis participaciones anteriores, fueron eliminados en la fase de grupos tres veces o alcanzaron las semifinales tres veces, incluida una final en 2018 y una medalla de bronce en 2022. Entre las naciones africanas, Marruecos tiene la mayor probabilidad de ganar la Copa del Mundo de 2026 (1.9%) – en 2022 terminaron en cuarto lugar, la mejor ubicación de cualquier nación africana en la historia del torneo. Japón es el equipo asiático mejor clasificado en las predicciones de la supercomputadora Opta (17mo – 1.2%), pero nunca han avanzado más allá de los octavos de final en la Copa del Mundo. De hecho, tienen el récord de más partidos jugados sin alcanzar los cuartos de final en el torneo (25). La Copa del Mundo de 2026 contará con cuatro equipos debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Eso es la mayor cantidad desde la edición de 2006, que vio a seis equipos hacer su debut en el torneo. Los últimos debutantes en alcanzar las rondas eliminatorias fueron Eslovaquia, en 2010.