Colorado no está interesado en el objetivo de Liverpool, Man Utd y Barcelona, Herrington

Colorado no está interesado en el objetivo de Liverpool, Man Utd y...

Los Colorado Rapids no están estableciendo ningún plazo para una posible transferencia del defensor australiano Lucas Herrington antes de su regreso a la acción de la MLS, con varios de los clubes más grandes de Europa reportadamente siguiéndolo.

Colorado recibe al San Diego FC el miércoles en lo que será su primer juego de regreso después del receso de la Copa del Mundo.

Durante el receso, el defensa central de 18 años Herrington ayudó a Australia a clasificar para la fase eliminatoria del torneo insignia de la FIFA.

Comenzó dos de los cuatro partidos de los Socceroos en la Copa del Mundo, y a pesar de su tiempo limitado en juego, ocupó el cuarto lugar en su equipo en pases exitosos (107), quinto en duelos aéreos ganados (cinco) y sexto en despejes (ocho).

También se convirtió en el jugador más joven de la MLS en comenzar un partido en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el adolescente falló un penal en la derrota por penales de Australia ante Egipto en los octavos de final, y muchos expertos sugirieron después que sus compañeros de equipo más experimentados no deberían haber permitido que lanzara un penal.

Pero ese fallo no ha impedido que clubes como Liverpool, Manchester United y Barcelona se relacionen con él.

El jefe de Colorado, Matt Wells, está simplemente encantado de tenerlo de vuelta, diciendo a los periodistas: “Lucas está aquí. Lucas es nuestro jugador.

“Hubo una razón por la que pasamos por un proceso muy estricto para identificar al mejor joven defensor central ahí afuera.

“Resultó que encontramos uno en Australia, y lo trajimos aquí. Pensamos que sería perfecto para este estilo de juego que estaba trayendo al club.

“Así que creo que menos tiempo dedicado a la especulación, más tiempo dedicado a elogiar al club en términos del proceso que realizan. No es fácil identificar a un jugador de esa edad, al otro lado del mundo.

“Y luego ves al jugador en el que se ha convertido en tan poco tiempo… Creo que el club merece un gran crédito por ese proceso.

“No hay plazos en nada más que, ¿puedo ponerlo en forma para San Diego? Porque ha estado fuera por mucho tiempo. Estamos encantados de tenerlo de regreso y preparémoslo para el miércoles.”

Mientras Colorado está en el puesto 13 en la Conferencia Oeste, solo están a un punto y un lugar detrás de San Diego, cuyo entrenador principal Mikey Varas cree que el receso ampliado ha sido beneficioso.

“Me siento muy bien al respecto, sobre el esfuerzo y el detalle que se puso en todo”, dijo Varas. “Ahora se trata de cuánto podemos aprovecharlo.

“La segunda mitad de la temporada será el único indicador que nos dirá eso. Desde el punto de vista del proceso, sé que entramos en los detalles y pusimos mucho esfuerzo en ello.”

JUGADORES A SEGUIR

Colorado Rapids – Paxten Aaronson Aaronson anotó el único gol de los Rapids en su último partido antes del receso, una derrota por 2-1 ante el FC Dallas, lo que le da una contribución de gol en tres partidos consecutivos de la MLS. Esa es la racha más larga de Aaronson en la MLS, ya que la mitad de sus cuatro asistencias en su carrera han llegado durante la racha.

San Diego FC – Anders Dreyer Desde principios de mayo, San Diego ha anotado 13 goles en la MLS, y todos esos 13 tienen una asistencia adjunta. Dreyer preparó cinco de esos goles, con solo Lionel Messi (ocho) teniendo más asistencias en la MLS desde el 1 de mayo.

PRONÓSTICO DEL PARTIDO: VICTORIA DE LOS COLORADO RAPIDS San Diego solo ganó uno de sus últimos 13 partidos antes del receso de la Copa del Mundo (E5 D7), después de abrir la temporada con cinco victorias en seis. Su única victoria como visitante hasta la fecha fue una victoria por 1-0 en Sporting Kansas City a principios de marzo, logrando dos empates y cuatro derrotas en seis partidos fuera de casa desde entonces.

Pero Colorado también ha tambaleado en casa últimamente. Después de una racha de ocho partidos sin perder en casa en la liga desde julio de 2025 hasta abril de 2026, los Rapids han perdido tres partidos seguidos en casa en la temporada regular por primera vez en tres años.

Sin embargo, la supercomputadora Opta apoya a Colorado, con el equipo local habiendo ganado ambos partidos entre estos equipos la temporada pasada (3-2 para los Rapids en abril, 2-0 para San Diego en mayo).

PROBABILIDAD DE VICTORIA DE OPTA

Colorado Rapids – 46.3% San Diego FC – 30.1% Empate – 23.6%