Messi haciendo bien, podría jugar partidos de calentamiento para la Copa del Mundo

El director técnico del equipo nacional de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que Lionel Messi está mejorando de la fatiga muscular en su isquiotibial izquierdo antes del debut en la Copa del Mundo del equipo el 16 de junio.

La estrella de 38 años sufrió la lesión el 25 de mayo mientras jugaba su último partido con el Inter Miami antes de unirse al equipo nacional.

“Leo está bien”, dijo Scaloni el viernes. “Leo entrenó en parte con el grupo, lo cual es importante. No está completamente separado; está avanzando. Puede ser parte de los partidos amistosos, obteniendo minutos en estos dos amistosos. Veremos si es en el de mañana o en el próximo. Pero está mucho mejor y eso nos da tranquilidad.”

Argentina se está preparando para enfrentar a Honduras el sábado en Kyle Field en College Station, Texas, en un amistoso antes de concluir la preparación para la Copa del Mundo con un partido contra Islandia en Auburn, Alabama, el martes.

Los jugadores argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nico Paz y Gonzalo Montiel actualmente están entrenando por separado del resto del equipo mientras se recuperan de lesiones.

“Los chicos que están entrenando por separado están mejorando. Cuando enviamos la lista, conocíamos su situación. Están bien, pero no queremos correr riesgos haciéndolos participar en estos amistosos. La idea es que no jueguen en estos amistosos. Este de mañana seguro. Tal vez en el próximo haya una posibilidad para que alguien participe, pero esa es la situación.”

Scaloni luego insistió en que el equipo no dudará en reemplazar a un jugador lesionado en la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo si es necesario.

“Puede pasar. Hoy tenemos la sensación de que los chicos están bien, pero lo que estamos completamente seguros es que si alguno de ellos no está disponible, será dejado de lado,” dijo Scaloni.

“Tenemos eso claro. Por ahora, están bien, pero los hemos estado monitoreando. Cuando llegue la etapa decisiva, que es la última semana, donde tienen que acelerar para ver si están al 100%, ahí decidiremos, aunque dolerá mucho si alguno de los chicos tiene que ser dejado afuera.”

Argentina comenzará a defender su corona de la Copa del Mundo contra Argelia el 16 de junio en Kansas City antes de enfrentar a Austria y Jordania en el Grupo J.