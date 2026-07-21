Aston Villa en conversaciones avanzadas para fichar a Garnacho del Chelsea

Aston Villa se encuentran en conversaciones avanzadas para fichar al extremo del Chelsea, Alejandro Garnacho, en un acuerdo de préstamo inicial que podría incluir una obligación de compra.

El internacional argentino de 21 años estuvo disponible para la transferencia el mes pasado, con el Chelsea valorándolo inicialmente en £43 millones. Mientras que los Blues siguen abiertos a una venta permanente, las discusiones se han centrado en un acuerdo que vería a Garnacho unirse a Villa en préstamo antes de que se active un movimiento permanente bajo condiciones acordadas.

Las conversaciones entre los clubes se han intensificado después de la firma récord del Chelsea de £117 millones de Morgan Rogers de Villa que está lista para completarse en los próximos días.

Garnacho y el delantero Nicolas Jackson, valuado en £65 millones, fueron discutidos como parte de negociaciones separadas que podrían ver a la pareja mudarse a Villa Park.

Si se completa el acuerdo, Garnacho se convertiría en la cuarta incorporación del verano para Villa, siguiendo a las llegadas de Johan Manzambi, Joao Gomes y Modou Kaba Cisse.

Villa también ha recaudado cerca de £200 millones a través de ventas de jugadores durante la ventana de transferencias, con Youri Tielemans, Donyell Malen, Enzo Barrenechea y Lewis Dobbin todos partiendo.

Chelsea ha estado dispuesto a escuchar ofertas por Garnacho a pesar de ficharlo del Manchester United por £40 millones solo en septiembre pasado. United tiene derecho al 10% de cualquier tarifa de transferencia futura.

El extremo ha tenido dificultades para establecerse en Stamford Bridge, anotando solo una vez en la Premier League, mientras que las llegadas de Rogers y el extremo del Sporting, Geovany Quenda, han aumentado el deseo del Chelsea de reducir su plantilla de cara a la nueva temporada.