El Papa Leo dice que la guerra con Irán no es una “guerra justa”

alternar título Alessandra Tarantino/AP

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (RNS) – El Papa León XIV dijo que la guerra en Irán no califica como una “guerra justa” según la enseñanza católica.

“Creo que ya ha sido declarado claramente”, dijo León mientras respondía preguntas de los periodistas a bordo del avión papal para su visita de seis días a España.

“Allí no hay una guerra justa”, afirmó, refiriéndose al conflicto en Irán.

La pregunta se refería a las declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en abril, donde utilizó la teoría de la guerra justa para justificar la guerra en Irán. En aquella ocasión, Vance dijo que el Papa debería “tener cuidado” al hablar de teología.

“Cuando el Papa dice que Dios nunca está del lado de las personas que empuñan la espada, hay más de 1.000 años de tradición de teoría de la guerra justa”, dijo. El presidente Donald Trump dijo más tarde que Leo era “débil” en cuanto a la guerra en una publicación en Truth Social.

Leo señaló su encíclica más reciente, “Magnifica Humanitas” (La Humanidad Magnífica), que dice que la teoría de la guerra justa “ha sido utilizada con demasiada frecuencia para justificar cualquier tipo de guerra” y “ahora está obsoleta”.

“El problema es que la teoría de la guerra justa proviene de siglos pasados, cuando no podíamos imaginar las armas, la capacidad de destrucción de los seres humanos”, dijo Leo.

El documento insta a adoptar formas alternativas para superar el conflicto -“diálogo, diplomacia y perdón”- y condena el uso de la fuerza que daña desproporcionadamente a los civiles.

El Papa ha hecho de “la superación de la teoría de la ‘guerra justa'” uno de los temas de la primera cumbre de cardenales que convocó en el Vaticano los días 26 y 27 de junio, llamada consistorio.

No es la primera vez que el Papa León se pronuncia contra la guerra en Irán. Ha hecho repetidos llamamientos a la paz y al diálogo desde que comenzó el conflicto en febrero.

A bordo del avión del sábado, Leo también intervino sobre la guerra en Ucrania, especialmente después de que el presidente ruso Vladimir Putin se negara recientemente a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. “Estoy preocupado por Ucrania”, dijo Leo. “Debemos esforzarnos realmente para poner fin al conflicto y a la guerra y encontrar una solución”, añadió, pidiendo que continúen las negociaciones.

“Ya han pasado cuatro años y medio. Debemos llegar a una solución”, dijo, reconociendo los esfuerzos de Estados Unidos para mediar en una paz.

El Papa también dijo que está en contacto con líderes religiosos en el Líbano, a quienes conoció cuando visitó el país en noviembre. “La situación es muy compleja”, afirmó, mientras Israel continúa su ofensiva en la parte sur del país.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre NPR y Religion News Service.