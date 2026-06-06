Noticias del equipo de Prem: Lugares en juego para la fase final (Rellene sólo el título, no la explicación, no el nombre del sitio, no hay texto adicional)

Noticias del equipo de Prem: Lugares en juego para la fase final...

Harlequins necesitará probablemente una victoria para tener alguna oportunidad de superar a Gloucester o Sale y asegurar un lugar en la Copa de Campeones, pero Northampton, que ya ha asegurado el primer puesto, se interpone en su camino.

Quins terminarán octavos si mejoran el resultado de Gloucester, quien se enfrenta al último clasificado Newcastle Red Bulls. También existe la posibilidad de que Harlequins terminen por encima de Sale en el séptimo lugar si obtienen un punto de bonificación en la victoria y los Sharks pierden por más de siete puntos ante Bristol.

Jason Gilmore realiza cinco cambios en el equipo Quins que perdió 26-12 contra los rivales de Londres Saracens, con Stephan Lewies regresando en la segunda fila para su último partido en lugar de Elliot Williams.

Cassius Cleaves entra en el ala izquierda como único cambio en la línea de atrás, reemplazando a Sean Kerr, con Cadan Murley moviéndose al centro exterior.

El pilar derecho Ollie Streeter reemplaza a Pedro Delgado, quien va al banquillo, y el lock Jonny Green reemplaza a Zach Carr, mientras que Will Evans es el ala en lugar de Chandler Cunningham-South.

Jamie Benson comienza de full-back en su último partido para el club, y Tom Lawday, que se va después de siete años en The Stoop, está entre los suplentes.

El full-back de Northampton Saints, George Furbank, no jugará contra el club al que se unirá la próxima temporada, ya que Phil Dowson nombra solo dos jugadores del XV que comenzaron la estrecha victoria contra Gloucester el pasado sábado.

Tom Litchfield permanece en el centro exterior, y el flanker Tom Pearson cambia de lado ciego a lado abierto después de que Northampton garantizara un partido en casa en la reestructuración de postemporada la semana pasada.

Fraser Dingwall se une a Litchfield en los backs como capitán mientras que James Ramm, quien se va a Western Force, comienza en el ala y el hooker Curtis Langdon regresa al equipo.

No hay lugar en el grupo de 23 para los jugadores ingleses Fin Smith, Tommy Freeman, Alex Coles y Henry Pollock con las semifinales de la Premier en el horizonte el próximo fin de semana.

Harlequins: Benson; Anderson, Murley, Bradley, Cleaves; Smith, Porter; Hobson, Riley, Streeter; Green, Lewies, Kenningham, W Evans, Dombrandt (capitán).

Suplentes: Staples, Wenger, Delgado, Treadwell, Petti, Lawday, Townsend, Bellamy.

Northampton: Pater; Martin, Litchfield, Dingwall (capitán), Ramm; Belleau, Weimann; Fischetti, Langdon, Kundiona; Lockett, Van der Mescht, Kemeny, Pearson, Graham.

Suplentes: Wright, West, Tonga’uiha, Munga, Chick, James, Thame, Hendy.