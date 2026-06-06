Reino Unido: 6 personas más acusadas tras violenta protesta por muerte por apuñalamiento

La policía británica dijo el sábado que seis personas más han sido acusadas de desorden violento en una protesta por el apuñalamiento mortal del estudiante universitario Henry Nowak.

Nowak, de 18 años, murió en diciembre después de ser apuñalado con una daga ceremonial sij por Vickrum Digwa, de 23 años, también sij, en la ciudad de Southampton, en el sur de Inglaterra.

Digwa dijo falsamente a la policía que había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak, a quien los agentes inicialmente esposaron y trataron como sospechoso antes de notar su lesión e intentar resucitarlo.

Digwa fue declarado culpable de asesinato y sentenciado esta semana a cadena perpetua, pero el caso ha atraído a activistas antiinmigración y políticos de extrema derecha, quienes afirman que es evidencia de que hay prejuicios contra los blancos – como Nowak – en el sistema de justicia.

El martes, la policía fue atacada con sillas, latas, piedras y pirotecnia por algunos de los cientos de personas que asistían a una protesta en Southampton, a pesar de las súplicas de la familia de Nowak de no sembrar división y no utilizar el caso “para causar disturbios”.

La policía dijo que un total de 11 personas han sido acusadas de desorden, algunas de las cuales comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Southampton el sábado por la mañana.

Reino Unido: Starmer condena la interferencia de Vance

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la violencia callejera de “vergonzosa y completamente inaceptable”.

El viernes, su oficina también condenó los comentarios del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien culpó a la política de inmigración del Reino Unido por la muerte de Nowak.

En un comunicado, la oficina de Starmer criticó a las personas que “intentan interferir en nuestra democracia y buscan provocar división en nuestras calles”.

Editado por: Jenipher Camino González