Un importante inversor deportivo quiere llevar la MLB a Raleigh. ¿Es competencia o colaboración con Dundon?

Un inversionista multimillonario en varios equipos deportivos importantes de EE. UU. quiere traer un equipo de Grandes Ligas de Béisbol a Raleigh.

¿La noticia? No es el propietario de los Carolina Hurricanes, Tom Dundon, quien durante mucho tiempo ha profesado su deseo de traer un equipo al área.

Marc Lasry, cofundador y director ejecutivo de Avenue Sports Fund, dijo a WRAL en una entrevista exclusiva que quiere hacer una apuesta, una grande, en Raleigh. Y podría aumentar las probabilidades de la región en su apuesta por un club de béisbol de grandes ligas.

“Quiero ser un inversionista en Raleigh, y creo que lo que estamos haciendo con el Courage y, con suerte, lo que podemos hacer con la Major League Baseball, esas oportunidades son bastante grandes”, dijo Lasry, cuyo grupo hizo una gran inversión en el NC Courage este año. “Es un mercado que va a seguir creciendo”.

El Avenue Sports Fund, que se lanzó en 2023, ha recaudado más de mil millones de dólares y está invertido en los Orioles de Baltimore, un equipo de NASCAR, PGA Tour Enterprises, un equipo del TGL de Tiger Woods y otras empresas deportivas. Según se informa, el fondo de Lasry invirtió 40 millones de dólares en el Courage con una valoración de 155 millones de dólares, según Sportico.

Lasry, de 66 años, fundó Avenue Capital Management en 1995 y ahora administra alrededor de 13 mil millones de dólares en activos. Vendió una participación del 25% en los Milwaukee Bucks en 2023, cuando la franquicia estaba valorada en 3.500 millones de dólares. Tiene un valor de 2.200 millones de dólares, según Forbes.

Su interés por el béisbol podría llevarlo a competir o colaborar con Dundon. Dundon ha aumentado el valor de los Hurricanes desde que compró una participación mayoritaria en la franquicia de la NHL en 2018, y espera hacer lo mismo con su última adquisición: los Portland Trail Blazers de la NBA. Dundon también ha encabezado un esfuerzo para llevar la MLB al Triángulo.

Un mayor interés por parte de personas con mucho dinero podría ayudar a persuadir a aún más inversionistas y directivos de la MLB a tomar en serio la propuesta mientras la liga busca expandirse. Otras ciudades de todo el país (incluidas Sacramento, Nashville, Vancouver, Salt Lake City y muchas otras) han lanzado esfuerzos de expansión.

No será barato. Una base para adquirir una franquicia y construir un estadio de béisbol: 4 mil millones de dólares.

Junto con los múltiples propietarios potenciales adinerados, la región del Triángulo ya tiene el fundamento más importante en casi cualquier inversión: el crecimiento. La región se ha disparado, creciendo alrededor del 18% a 2,2 millones de habitantes en los últimos 10 años, según estimaciones del censo. Sólo el área de Raleigh ha crecido un 25% durante ese tiempo.

“Estás haciendo una apuesta a que en los próximos cinco, 10 o 20 años, la ciudad seguirá creciendo”, dijo Lasry, y agregó: “Esa es una apuesta que estoy dispuesto a hacer”.

Brian Fork, el principal ejecutivo de negocios de los Hurricanes y líder de los esfuerzos de Dundon para asegurar una franquicia de béisbol, dijo a WRAL que su grupo no estaba al tanto del interés de Lasry.

“Todavía estamos entusiasmados con la posibilidad de traer las Grandes Ligas de Béisbol a Carolina del Norte. Estamos entusiasmados de contar con otros inversores involucrados para que esto suceda”, afirmó Fork. “Sólo queremos trabajar junto con nuestros socios en Carolina del Norte y otros inversores para dar lo mejor de nosotros”.

Esfuerzos de expansión

El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Rob Manfred, ha dicho que quiere seleccionar dos nuevas ciudades para su expansión antes de que finalice su retiro previsto para enero de 2029. Sería la primera expansión de la liga desde 1998.

“La MLB elegirá la ciudad que crea que tiene las mejores finanzas donde la gente podrá construir un nuevo estadio, donde se sientan cómodos con la propiedad”, dijo Lasry. â€”Es difÃcil. Conseguir que una ciudad tenga un equipo es simplemente difícil. No te voy a decir que es fácil. Raleigh tiene tan buenas posibilidades como cualquiera”.

Las tarifas de expansión podrían ser una gran ayuda para los propietarios y la asociación de jugadores agradecería más oportunidades laborales en las Grandes Ligas. Sin embargo, las dos partes deben negociar un nuevo convenio colectivo que reemplace el que expira al final de la temporada.

Las partes están preparadas para una amarga negociación, una que podría costar parte (o quizás toda) la temporada 2027 si no se resuelve rápidamente. Los propietarios han propuesto un tope a los salarios de los jugadores, algo que durante mucho tiempo no ha sido posible para la asociación de jugadores.

Algunos propietarios dijeron a USA Today a principios de la semana pasada que no esperan que se produzca una expansión en el futuro cercano, citando la economía de agregar dos mercados más pequeños.

Lasry dijo que preferiría ser el propietario mayoritario o el propietario controlador si Raleigh consigue un equipo de Grandes Ligas de Béisbol, pero dijo que estaría dispuesto a trabajar con Dundon, a quien dice conocer bien y lo describió como “un buen tipo”.

“Si, al final del día, Tom y yo necesitamos formar equipo, eso es lo que sucederá”, dijo Lasry. “Todo lo que la MLB, la NBA, la NFL o cualquiera quiere es un grupo de propietarios fuerte, la ciudad está detrás de esto y quieren saber que no vas a tener ningún problema con el estadio. Va a ser difícil”.

Fork dijo que los dos se conocen y que a Dundon le encantaría hablar.

Dundon ha dicho repetidamente que su objetivo es traer un equipo de Grandes Ligas de Béisbol al estado. Además de sus intereses en los Hurricanes y los Trail Blazers, también tiene grandes intereses en las principales ligas de pickleball. Dundon vendió una participación del 12,5% en los Hurricanes a principios de este año a una valoración de 2.660 millones de dólares, en parte, para ayudar a financiar la compra de los Trail Blazers.

Carolina del Norte, el noveno estado más grande del país, tiene equipos de la NHL (Hurricanes), NBA (Hornets), NFL (Panthers), MLS (Charlotte FC) y NWSL (Courage). Esto se suma a los programas universitarios bien respaldados en todo el estado y los eventos anuales de NASCAR y PGA Tour.

El béisbol es “lo único que nos falta si nos fijamos en el tamaño del estado y el apoyo de los equipos”, dijo Dundon a WRAL en 2023. “Parece obvio”.

Carolina del Norte, a través de su plan de pensiones estatal, consideró comprar parte de los Hurricanes, pero finalmente aprobó. El tesorero estatal Brad Briner, cuya oficina supervisa el Sistema de Jubilación de Carolina del Norte, que posee $148 mil millones en activos, dijo que su oficina está involucrada en muchas inversiones a gran escala en todo el estado que necesitan financiamiento.

“Deberíamos asumir que estamos pensando en los Hurricanes o en una franquicia de grandes ligas o en la construcción de grandes edificios de oficinas por aquí”, dijo Briner, cuya oficina tuvo conversaciones sobre los Tampa Bay Rays recientemente vendidos en la MLB. “… La próxima expansión no será hasta dentro de varios años, pero entablaremos esas conversaciones cuando sea apropiado hacerlo”.

Desde que se hizo cargo de los Portland Trail Blazers, Dundon se ha centrado en reducir costos, lo que le valió considerables críticas. Pero su propiedad de los Hurricanes se considera en gran medida un éxito abrumador, a pesar de la pérdida de algunos locutores y ejecutivos de alto perfil. Los Hurricanes, que se perdieron los playoffs durante nueve años consecutivos antes de la compra de Dundon, han llegado a la postemporada en ocho años consecutivos y actualmente están jugando en la final de la Copa Stanley contra los Vegas Golden Knights.

“Tom Dundon ha sido un propietario extraordinario en términos de lo que ha aportado a la operación de esta franquicia dentro y fuera del hielo”, dijo Bettman durante una conferencia de prensa en Raleigh antes de la final de la Copa Stanley. “Obviamente, su trabajo en términos de crear un equipo competitivo y exitoso es la razón por la que estamos aquí. Este equipo es más parte de la comunidad que nunca”.

Los Hurricanes han agotado las entradas para más de 160 juegos consecutivos y las entradas agotadas para una fiesta de observación en el Lenovo Center para el Juego 3 del sábado en Las Vegas. En 2024, Dundon firmó una extensión de arrendamiento de 20 años en Lenovo Center como parte de un acuerdo que le otorgaba derechos para desarrollar un distrito de entretenimiento en hasta 80 acres alrededor del estadio y se comprometió a una renovación del edificio por $300 millones, respaldada por ingresos fiscales de estadías en hoteles y compras en restaurantes y bares.

“Puede que Tom no siempre sea, porque estamos escuchando esto en un mercado diferente, el propietario más convencional, pero nadie puede discutir su compromiso con el deporte, con la comunidad y con hacer que el equipo sea exitoso para el beneficio de la comunidad y los fanáticos”, dijo Bettman. “Ha sido fantástico para nosotros en todo momento”.

Los Hurricanes planean comenzar el desarrollo alrededor del Lenovo Center en algún momento después de que finalice la temporada de fútbol de 2026 de NC State. Originalmente se proyectaba que el proyecto comenzaría en diciembre de 2025.

¿Béisbol, fútbol o ambos?

Los Hurricanes no son los únicos que buscan construir un distrito de entretenimiento anclado en un recinto deportivo. Esa ha sido la visión del propietario de Courage, Steve Malik, y del promotor inmobiliario de Raleigh, John Kane, desde al menos 2019: un proyecto de desarrollo de uso mixto de 140 acres y 2.500 millones de dólares llamado Downtown South, que ofrece una nueva puerta de entrada a Raleigh con una instalación de fútbol con capacidad para 20.000 asientos como pieza central.

El centro sur está ubicado cerca de la intersección de la Interestatal 40 y 401, cerca de Dix Park.

Lasry conoce el impacto de un distrito centrado en el deporte. El Deer District, un desarrollo de 30 acres alrededor del Fiserv Forum de Milwaukee en una antigua autopista, ahora alberga restaurantes, bares, tiendas y locales de música. Los apartamentos ya están en construcción.

“La gente quiere estar junta”, dijo Lasry.

Y el deporte es una de las cosas que los une.

“Si eres una ciudad, será mejor que tengas cosas deportivas”, dijo Lasry. “Eso es lo que hará que la gente venga a su distrito”.

Malik compró la franquicia por $3.5 millones y trasladó el Courage del oeste de Nueva York a Cary en 2017. El equipo dominó durante sus primeras tres temporadas en WakeMed Soccer Park, ganando tres títulos consecutivos de temporada regular y dos campeonatos de playoffs detrás de la estrella Lynn Williams.

Pero a medida que la liga ha ido creciendo en popularidad, visibilidad y valor, el Courage ha tenido dificultades para mantenerse al día financieramente, en parte debido a la situación de su estadio. Malik ha sumado inversores, incluido Lasry, para mantenerse al día con los crecientes costos asociados con una liga deportiva de primer nivel. Capitol Broadcasting Company, propietaria de WRAL, posee parte de Courage y aumentó su inversión en 2023.

Un estadio más grande, como parte de un distrito de desarrollo, podría darle a la franquicia más recursos para competir. La capacidad del estadio First Horizon en el complejo WakeMed Soccer Park es de 10.000 personas, cifra inferior a la asistencia promedio de la liga.

“No somos sostenibles con el estadio actual que tenemos”, dijo en mayo la presidenta de Courage, Francie Gottsegen. Gottsegen ha dicho que la franquicia está haciendo un gran esfuerzo para conseguir financiación pública para conseguir un nuevo estadio. “Hemos hecho buenos progresos”, dijo Gottsegen. “Somos optimistas”.

Una posible fuente de financiación para infraestructura deportiva adicional es aumentar el impuesto a la ocupación hotelera en el condado de Wake. Parte de esos dólares de impuestos se utilizan para apoyar el Centro Lenovo y otros lugares que atraen turismo al área.

El precio del nuevo estadio de béisbol en Las Vegas para los Atléticos, cuya inauguración está prevista para 2028, ha aumentado de 1.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. El estado y el país aprobaron hasta $380 millones en fondos públicos para el parque y los Atléticos cubrirán el resto, informó ESPN anteriormente.

El Lenovo Center, originalmente llamado Entertainment and Sports Arena y concebido como un lugar fuera del campus para el baloncesto masculino de NC State, costó 158 millones de dólares y aproximadamente la mitad provino de dinero público a través de los impuestos de ocupación y bebidas preparadas y preparadas. La construcción comenzó en 1997 y se inauguró en 1999.

Lasry ha tenido durante mucho tiempo interés en los deportes femeninos y en Raleigh. Estaba preparado para comprar una participación mayoritaria en Courage en 2024, pero no cerró el trato con su fondo citando reglas de la liga sobre capital privado, según Sportico.

El crecimiento de los deportes femeninos, dijo, es indicativo de cambios culturales más amplios que tienen que ver con el uso del tiempo libre, los eventos comunitarios y, lo más importante, cómo los padres han incluido a sus hijas en el fandom, la audiencia y la asistencia a los deportes. El crecimiento de las ligas femeninas de baloncesto, fútbol y otros deportes es prueba de ello.

“Ese cambio es que la gente como tú quiere llevar a sus hijos a eventos deportivos”, dijo. â€”Son sus hijos. No su hijo. Esa es la diferencia”.

La otra parte, dijo, es una mayor preferencia, una que ha impulsado una migración a ciudades del sur como Raleigh durante décadas.

“Prefiero vivir en Raleigh que en Nueva York”, dijo Lasry, que vive en Nueva York. “Creo que la mayoría de la gente terminaría diciéndote eso”.