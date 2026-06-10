Chismes de fútbol: Williams, Martinez, Olise, Ndiaye, Chiesa, Olmo

El Arsenal ansioso por fichar al extremo del Athletic Club Nico Williams, la Juventus abre negociaciones con el Aston Villa por el portero Emiliano Martínez, mientras que el Paris St-Germain tiene en la mira al delantero del Bayern Munich Michael Olise.

El Arsenal sigue firme en la búsqueda de fichar al extremo español Nico Williams del Athletic Club, con el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United también interesados en el jugador de 23 años. (Teamtalk)

La Juventus está en conversaciones con el Aston Villa para fichar a su portero argentino Emiliano Martínez, de 33 años, que ya ha acordado los términos personales. (Corriere dello Sport – en italiano)

El Paris St-Germain intentará fichar al delantero francés de 24 años del Bayern Munich, Michael Olise, este verano. (L’Equipe – en francés)

El Manchester United está monitoreando al delantero senegalés Iliman Ndiaye, de 26 años, del Everton, mientras buscan reforzar su plantilla para un regreso a la Liga de Campeones la próxima temporada (Sky Sports)

El Liverpool está dispuesto a dejar salir al delantero italiano Federico Chiesa, de 28 años, este verano por alrededor de £17m, con el jugador interesado en volver a la Serie A. (Caughtoffside)

El Barcelona tiene conocimiento del interés de Chelsea y Arsenal en el extremo español Dani Olmo, pero solo permitirán que el jugador de 28 años se vaya si se cumple su valoración de £60m. (Fichajes – en español)

El delantero francés Mathys Tel, de 21 años, podría hacer un cambio sorpresa del Tottenham al Bournemouth este verano. (Teamtalk)

El Barcelona tiene la intención de vender al centrocampista español Marc Casado para recaudar dinero para otras contrataciones, con el Bayer Leverkusen y clubes de la Premier League siguiendo de cerca al jugador de 22 años. (Fichajes – en español)

El Leeds United quiere romper su récord de transferencias para fichar al defensa marfileño Ousmane Diomande del Sporting, con una oferta de hasta £35m y otros £8m en adicionales. (Mirror)

El Crystal Palace se prepara para rivalizar con el Everton por el centrocampista inglés Hayden Hackney, de 23 años, del Middlesbrough, este verano con una oferta de £20m. (Mail)