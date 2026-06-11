Inglaterra 3-0 Costa Rica

Anthony Gordon quizás aprovechó su oportunidad de comenzar para Inglaterra en la Copa del Mundo con un gol y una asistencia mientras los Tres Leones vencían a Costa Rica en Orlando.

Un juego mucho mejor de intensidad y calidad mejoradas dio a los turistas un último calentamiento antes de que comience la Copa del Mundo el jueves.

Declan Rice abrió el marcador desde la carrera inteligente y el pase de Gordon para su séptimo gol con su país, ya que Thomas Tuchel le dio una audición final a los jugadores que esperan comenzar la próxima semana.

El nuevo fichaje del Barcelona, Gordon, fue uno de los que impresionaron en el ala izquierda mientras Inglaterra recibía un duro entrenamiento de un Costa Rica luchador, aunque limitado, que no estará en la fase final.

Gordon ejecutó un penal tras el descanso antes de que los compañeros del Aston Villa, Morgan Rogers y Ollie Watkins, se combinaran y Watkins cabeceara un tercer gol tardío.

El inicio fue retrasado una hora hasta las 22:00 BST después de una lluvia torrencial y rayos en Orlando.

Inglaterra estuvo sin Bukayo Saka, quien aún no está completamente en forma, pero por lo demás Tuchel tenía un equipo casi completo disponible. Sorprendentemente, era la primera vez que su XI escogido jugaba juntos.

Una vez que el juego finalmente comenzó, el campo estaba sorprendentemente decente en el Inter&Co Stadium.

Jude Bellingham tuvo el primer intento de la noche, disparando desviado después de una buena jugada por la izquierda entre Gordon y Nico O’Reilly.

Un inicio físico e intenso contrastaba fuertemente con el juego de entrenamiento contra Nueva Zelanda el fin de semana.

O’Reilly y Gordon estaban impresionando y después de otro ataque rápido por la izquierda, el nuevo extremo del Barcelona venció de nuevo a su marcador y encontró a Rice, quien remató con autoridad.

Kane estuvo cerca con un buen cabezazo mientras Patrick Sequeira hacía una gran salvada en voltereta, antes de que el portero de Costa Rica hiciera un buen desvío de un disparo de Noni Madueke.

Madueke debería haber marcado después de recibir un brillante pase de Bellingham pero, después de pasar alrededor del portero, golpeó el poste.

Kane, retrocediendo, jugó un magnífico balón detrás de la defensa y Gordon ganó un penal a partir de eso. Sin embargo, después de una revisión del VAR, el penalti fue anulado por el árbitro Ekaterina Koroleva.

Tuchel no hizo cambios en el descanso mientras daba a su XI de elección la necesaria minutos en la humedad de Florida.

Otro pase largo brillante de Kane encontró a Madueke en espacio y su disparo se desvió antes de que se hicieran cambios en la marca de la hora.

Saka fue uno de los presentados mientras Bellingham jugaba como falso nueve para darle descanso a Kane.

La brillante habilidad de Eze del Real Madrid preparó a Eberechi Eze para un disparo que golpeó el brazo de Aaron Salazar y Koroleva señaló el punto de penal nuevamente.

Esta vez la decisión se mantuvo y con Kane fuera del campo, Gordon asumió la responsabilidad y disparó al ángulo superior.

Hubo tiempo para otro suplente, Rogers, para fallar una oportunidad clara después de otra buena jugada de Eze, y Rogers luego sacó un potente disparo que fue rechazado y Watkins no falló.

El encuentro con el equipo clasificado en el puesto 53 del mundo fue el último partido de los Tres Leones antes de que comience su campaña en la Copa del Mundo contra Croacia el 17 de junio (21:00 BST) como parte de un grupo que también incluye a Ghana y Panamá.

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