Se amplía la búsqueda de una adolescente arrastrada al océano en el sur de California

LAGUNA BEACH, California (AP) — La búsqueda de una adolescente arrastrada por una gran ola mientras caminaba por una playa del sur de California se amplió el miércoles a medida que el oleaje seguía azotando la costa.

La niña, su madre y su hermano caminaban por la arena en Treasure Island Beach en la ciudad de Laguna Beach el martes por la noche cuando fueron arrastrados al océano, dijo el miércoles el jefe de seguridad marina de Laguna Beach, Kai Bond.

Dos personas que vieron cómo se llevaban a la familia pudieron rescatar a la madre y al hijo, que se encuentran en condición estable. Un hombre que ayudó a la familia tuvo que ser rescatado por un socorrista de la ciudad de olas que alcanzaban unos 10 pies (3 metros) de altura, dijo.

“Estamos ampliando nuestra búsqueda para incluir playas adyacentes y estamos utilizando buzos, embarcaciones de rescate y recursos aéreos para buscar en el área. Pero en este momento no la hemos encontrado”, dijo Bond.

Laguna Beach Marine Safety está recibiendo ayuda de la Patrulla Portuaria del Sheriff del Condado de Orange y de la Guardia Costera de EE. UU., dijo Bond.

Se espera que muchas de las playas del sur de California vean olas de 5 a 8 pies (1,5 a 2,5 metros) al menos hasta el jueves por la noche, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en informes de oleaje del miércoles, y aún más altas en algunos lugares. La ciudad costera de Malibú podría sufrir olas de hasta 3 metros (10 pies), dijo el servicio.

En el condado de Orange, donde se encuentra la ciudad de Laguna Beach, la altura del oleaje normalmente es inferior a 6 pies (unos 2 metros), dijo Philip Gonsalves, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Dijo que el oleaje en el condado de Orange ya había alcanzado un máximo de 10 pies y se esperaba que comenzara a bajar en las próximas 24 horas.

El oleaje ha sido particularmente alto a lo largo de las playas orientadas al sur o suroeste a medida que las grandes olas de las tormentas invernales del hemisferio sur llegan al área, dijo.