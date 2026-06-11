Oriente Medio: Estados Unidos dice que completó los últimos ataques contra Irán

10/06/2026 10 de junio de 2026

Los 100 millones de barriles de petróleo crudo que Trump dice que Estados Unidos ayudó a través del Estrecho de Ormuz son menos de lo que pasó por la vía fluvial una semana antes de la guerra. Imagen: Majid-Asgaripour/WANA/REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el ejército estadounidense ha estado involucrado en una “misión secreta” para hacer pasar petroleros a través del Estrecho de Ormuz.

“El mes pasado, ordené a nuestro gran ejército estadounidense que ejecutara una misión secreta para apoyar a los petroleros y otros buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz”, dijo Trump en su plataforma Truth Social con sus característicos errores de capitalización.

“Hoy me complace anunciar que este esfuerzo ha resultado en que más de 100 MILLONES de barriles de petróleo hayan atravesado el Estrecho y lleguen al Mercado Abierto”, dijo Trump.

Trump dijo que más de 200 buques comerciales habían “viajado con seguridad a través del Estrecho”.

Anteriormente, mientras Trump respondía preguntas de los medios de comunicación en la Oficina Oval, dijo que ya se habían sacado millones de barriles de la región, según el presidente estadounidense, sin el conocimiento de Irán.

“¿Saben que hemos estado sacando millones de barriles de petróleo? Nadie lo sabe”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

“¿Saben quién no lo sabe? Irán, hasta ahora”, dijo Trump.

Menos de una semana de petróleo en niveles de antes de la guerra

Antes de la guerra, por el estrecho pasaban diariamente entre 15 y 20 millones de barriles de petróleo crudo y una media de 125 a 140 barcos.

Los 100 millones de barriles que Trump dijo que las fuerzas estadounidenses ayudaron a atravesar la vía fluvial desde que Irán cerró el estrecho el 18 de abril después de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel representan el equivalente a menos de una semana de petróleo crudo en niveles anteriores a la guerra.