APSEZ obtiene servicios marítimos por 10 años para la primera exportación de GNL de Argentina a la India – DredgeWire

Ahmedabad, 8 de junio de 2026:Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), la empresa de transporte integrado más grande de la India, obtuvo un contrato de servicios marítimos de 10 años para la primera exportación de gas natural licuado (GNL) de Argentina, lo que marca su entrada a América del Sur y expande su huella de servicios marítimos internacionales.

El contrato se adjudicó a la filial reductora de APSEZ, The Adani Harbour International FZCO, a través de un consorcio con Meridian Group, con sede en Argentina, luego de un proceso de licitación competitivo global realizado por Southern Energy SA (SESA). El premio fortalece la presencia de APSEZ en las cadenas de valor de logística energética internacionales y subraya sus crecientes capacidades en servicios marítimos especializados.

Según el acuerdo, el consorcio proporcionará servicios marítimos de extremo a extremo, incluidas operaciones de remolcadores para buques de GNL, logística en alta mar y apoyo al suministro y servicios de transferencia de tripulaciones. El alcance contará con el apoyo de cuatro remolcadores de alta especificación, un buque de suministro de remolcadores para manipulación de anclas y un barco de tripulación.

Ashwani Gupta, director permanente y director ejecutivo (CEO) de APSEZ, dijo:â€œEste proyecto refleja nuestra creciente capacidad para respaldar proyectos de infraestructura energÃ©tica a gran escala en todas las geografÃas. Con operaciones marítimas en 12 países y una creciente flota de activos marinos que respaldan puertos, terminales de GNL, compañías petroleras nacionales, refinerías e instalaciones costa afuera, aportamos una profunda experiencia operativa a entornos marítimos complejos. Al combinar estas capacidades con sólidas asociaciones locales, estamos ayudando a crear ecosistemas marítimos confiables que permitan nuevos corredores comerciales de energía y fortalezcan la resiliencia del suministro a largo plazo”.

Argentina está emergiendo como un importante nuevo proveedor de GNL, con acuerdos vigentes para respaldar exportaciones de hasta 10 millones de toneladas (TM) anuales a la India a partir de 2027. Se espera que el proyecto FLNG de Southern Energy desempeñe un papel importante en la conexión de esta creciente base de suministro con los centros de demanda global.

El proyecto FLNG de Southern Energy está siendo desarrollado por SESA, una empresa conjunta entre Golar LNG y Pan American Energy (PAE). Ubicado en el Golfo de San Matías en la provincia argentina de Río Negro, el proyecto licuará gas natural del gasoducto General San Martín a bordo del buque flotante de gas natural licuado (FLNG) Hilli Episeyo, y se espera que las operaciones comerciales comiencen en septiembre de 2027.

En su primera fase, se espera que el proyecto produzca 2,45 TM de GNL anualmente, equivalente a aproximadamente 28 cargas por año, lo que lo convierte en el primer proyecto operativo de exportación de GNL de Argentina.

El contrato se ejecutará a través de Meridian Transportes Marítimos SA, la empresa conjunta 51:49 entre Adani Harbour International FZCO y Meridian Group.

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