Ministros quieren que el 60% de los alumnos en Inglaterra viajen activamente a la escuela para 2035

Ministros lanzarán una importante campaña para que más niños caminen y vayan en bicicleta a la escuela como parte de un impulso más amplio para el “viaje activo” por parte de la secretaria de transporte Heidi Alexander.

En el primer cambio significativo a la política de viaje activo desde la era de Boris Johnson, se construirán miles de nuevas rutas seguras y cruces alrededor de las escuelas en Inglaterra, con el objetivo de que al menos el 60% de todos los niños caminen, vayan en bicicleta o en patineta a la escuela para 2035.

La nueva estrategia de inversión en ciclismo y caminata, que se presentará formalmente el viernes, también incluye un objetivo de que al menos el 55% de los viajes urbanos más cortos incluyan algún tipo de viaje activo, también para 2035. La inclusión de objetivos específicos sigue a críticas de activistas después de que un borrador inicial del plan no incluyera ninguno.

Con un gasto total prometido para viajes activos de £4.5 mil millones en cinco años, el plan para las escuelas tiene como objetivo crear 5,000 nuevas rutas y 10,000 cruces para 2030.

Sin embargo, el objetivo será difícil de alcanzar, especialmente para las escuelas. Actualmente, aproximadamente el 45% de los estudiantes utilizan el viaje activo. Los objetivos anteriores se enfocaron en niños de primaria, que tienden a vivir más cerca, mientras que esto abarca a todos los alumnos de cinco a 16 años.

Alexander dijo que estaba decidida a mantener el enfoque en las necesidades de viaje diario, dadas las distracciones de proyectos de infraestructura y organización importantes como HS2 y Great British Railways, la nueva empresa ferroviaria estatal.

“No se trata solo de hablar de aviones, trenes y automóviles, y he sido muy clara en que no quería que eso sucediera”.

La última estrategia de viaje activo comenzó bajo Boris Johnson, un firme partidario del viaje activo. En contraste, el gobierno de Rishi Sunak se opuso a esto, lanzando un “plan para conductores”, que intentaba evitar que los consejos hicieran las calles más seguras para ciclistas y peatones.

Alexander dejó claro que no habría una “guerra contra los automovilistas”.

“La mayoría de las personas en este país conducen,” dijo, “caminan, van en bicicleta, pueden usar transporte público, pueden subir a un autobús, pueden usar un tren, y tratar de dividir a las personas en diferentes categorías es una completa pérdida de tiempo”.

El objetivo del 55% de los viajes urbanos existía en la estrategia de la era de Johnson, pero se cambió para abarcar “etapas”, lo que significa que incluso si alguien combina el viaje activo con otro modo, por ejemplo, ir en bicicleta a la estación para tomar un tren, esto cuenta.

La idea, según Alexander, era transmitir el mensaje de que cualquier tipo de viaje activo no solo es más económico, sino que también es bueno para la salud de alguien, señalando el consejo de Chris Whitty, el director médico de Inglaterra, de que “lo más importante que podríamos hacer desde una perspectiva de salud pública es que las personas que actualmente no hacen absolutamente nada comiencen a hacer algo”.

Alexander dijo que estaba personalmente comprometida con la estrategia: “Es algo en lo que pienso mucho, en términos de este trabajo siendo absolutamente insano, en términos de la cantidad de horas que tengo que trabajar, y cómo puedo incorporar un poco de actividad física en mi vida.

“Soy una mujer de 51 años con sobrepeso, y lo que estamos haciendo a través de esta estrategia de inversión en ciclismo y caminata es cómo lograr que, francamente, personas como yo sean un poco más activas.”

Un enfoque en el deporte formal, o incluso programas de ejercicio como el popular programa de correr “couch to 5k”, no lograron llegar a suficiente gente, argumentó: “Intenté ‘couch to 5k’, y lo encontré realmente difícil. Pero si me piden que deje mi automóvil en casa y vaya en bicicleta cinco o diez minutos al supermercado cuando quiero comprar leche y pan, eso es algo que podría hacer fácilmente”.