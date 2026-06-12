¿Shankland finalmente el delantero que Escocia ha estado esperando?

Ha tomado el largo camino a Boston, desde Queen’s Park hasta Dunfermline, de Dunfermline a Aberdeen, de Aberdeen a St Mirren, y luego a Morton y Ayr United en el verano de 2017, cuando las cosas comenzaron a suceder para él. Ahí es donde se encontró con Ian McCall, el entrenador de Ayr que se ha convertido en mentor y amigo de Shankland. “Nuestra relación tuvo un comienzo complicado”, dice McCall. “Me dejó parado durante 45 minutos en el centro de entrenamiento de Lochinch armado con los formularios de préstamo para traerlo a Ayr desde Aberdeen. “Fue solo cuando recibí una llamada de Owen Coyle [un buen amigo de Lawrence senior] que descubrí que iba camino a Cappielow para firmar por Morton. Estaba un poco enojado, es la primera y última vez que me falló”. McCall nunca perdió la fe en él y finalmente persuadió al delantero para unirse a él en Ayr. Shankland anotó en nueve de sus primeros 10 partidos para el club, que en ese momento estaba en la Liga Uno. Terminó la temporada con 29 goles en 33 partidos y los ayudó a ascender. Luego marcó 34 goles en 41 partidos en la Championship. “Pronto se hizo evidente que estaba jugando por debajo de su nivel”, dijo su antiguo entrenador. “Puede marcar todo tipo de goles; empujones, cabezazos, con el pie derecho, con el pie izquierdo, curvas, tiros fuertes, picados y en ocasiones desde 50 yardas…” Shankland lanzó uno desde la mitad de la cancha, al estilo de Kenny McLean, después de dejar Ayr para unirse a Dundee United, un gol de 53 yardas contra St Johnstone en enero de 2021. “Cuando tienes sus habilidades variadas, estaba claro que llegaría a un nivel alto”, dice McCall. “Pero le llevó más tiempo del que ambos pensábamos.”