Pakistán dice que se ha alcanzado el texto final y acordado del acuerdo de alto el fuego de la guerra en Irán

Pakistán dice que se ha alcanzado el texto final y acordado del...

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha dicho que un acuerdo para poner fin permanentemente a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán “nunca ha estado más cerca”.

La publicación de Araghchi en X el viernes es la señal más clara hasta ahora de Irán de que un posible avance promocionado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede materializarse.

Hablando en Press TV de Irán el viernes por la noche, Araghchi subrayó que no se había firmado un acuerdo. Dijo que un acuerdo que se estaba considerando constaba de dos etapas, la primera siendo un memorando de entendimiento y la segunda el inicio de negociaciones sobre varios temas.

Bajo la primera etapa, se detendría la lucha, incluido el ataque de Israel en el Líbano, con el compromiso de no relanzar ataques. Dijo que la cuestión del futuro del programa nuclear de Irán, el levantamiento de sanciones y el descongelamiento de los activos de Irán se abordarían en la segunda etapa del plan. Agregó que el Estrecho de Hormuz seguiría bajo la soberanía iraní y omaní, y que su administración futura sería diferente a la del pasado.

Araghchi hizo hincapié en que el memorando de entendimiento inicial todavía estaba siendo revisado, señalando una profunda desconfianza con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se lanzó dos veces en medio de las negociaciones nucleares en curso.

En una publicación en X, Mohammad Bagher Ghalibaf, portavoz del parlamento de Irán y principal negociador, ofreció un mensaje críptico. “Los compromisos hechos deben ser mantenidos. Sin condicionantes, sin excusas. Para el acuerdo cercano que viene, no hay otra manera”, escribió en X. “Uno cosecha lo que siembra”, añadió.

Mientras tanto, un alto funcionario de Estados Unidos dijo a los periodistas el viernes que un acuerdo “todavía no está del todo terminado, pero estamos muy cerca”.

El funcionario dijo que el memorando de entendimiento implicaría un alivio “significativo” de las sanciones y el descongelamiento de los activos iraníes, a cambio de que Irán acuerde desmantelar su programa nuclear y entregar su material nuclear.

Sin embargo, dijo que Irán no recibiría nada inmediatamente al firmarse el acuerdo, y que el levantamiento de las sanciones y la liberación de fondos dependerían del cumplimiento iraní.

Más negociaciones técnicas sobre varios temas comenzarían al firmarse el acuerdo inicial, dijo.

El funcionario repitió una declaración anterior del Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que dijo que ninguno de los activos congelados de Irán se liberarían inmediatamente al llegar a un acuerdo inicial.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Trump, criticó informes iraníes que detallaban los supuestos términos del acuerdo que no se han hecho públicos.

Parecía estar respondiendo a un informe de IRNA que describía lo que decía eran siete puntos principales del acuerdo. El informe decía que no se habían alcanzado nuevas concesiones sobre el programa nuclear de Irán y su control del Estrecho de Hormuz, añadiendo que el acuerdo vería el descongelamiento inmediato de algunos activos iraníes.

Un funcionario de Estados Unidos refutó la caracterización, diciendo que el acuerdo que se estaba discutiendo vería el desmantelamiento del programa nuclear de Irán, la destrucción del material nuclear y la reapertura del Estrecho de Hormuz.

Hablando con Axios news el viernes, Trump dijo que aún creía que el nuevo acuerdo podría firmarse durante el fin de semana.

Añadió que Irán se había disculpado en privado por difundir información falsa, según el informe, que señaló que no estaba claro cómo se transmitió el mensaje.

Amenazas y diplomacia

La última ráfaga diplomática se produce después de que Estados Unidos e Irán intercambiaron dos días de ataques esta semana, amenazando con poner fin a una pausa en los enfrentamientos que ha visto algunos reveses desde el 8 de abril.

Trump y sus aliados han alternado repetidamente entre amenazar a Irán e indicar que un avance en un acuerdo de alto el fuego más duradero podría estar cerca.

El jueves, Trump amenazó con apoderarse de la Isla Kharg de Irán, su centro de exportación de petróleo. Horas después, dijo que había cancelado una tercera ola de ataques estadounidenses en previsión de un acuerdo.

Kimberly Halkett de Al Jazeera, reportando desde Washington, DC, dijo que los funcionarios estadounidenses han dicho que sus demandas principales no han cambiado como parte del acuerdo pendiente.

“Lo que la Casa Blanca promete es que este acuerdo incluirá componentes basados en el rendimiento. En otras palabras, el programa nuclear de Irán debe ser desmantelado, el uranio enriquecido debe ser eliminado o eliminado, el Estrecho de Hormuz debe ser reabierto y no puede haber apoyo para los representantes regionales”, dijo.

“Solo entonces, según un funcionario de la Casa Blanca, se liberarán los activos congelados de Irán”, dijo.

Informando desde Teherán, Almigdad Alruhaid de Al Jazeera dijo que los términos deben circular a través de varios organismos iraníes antes de que se pueda llegar a un consenso.

“Para que finalicen este borrador, este memorando de entendimiento, debe circular en una larga lista de liderazgo aquí, comenzando desde la sede del ejército y la Guardia Revolucionaria, los políticos en el parlamento, y después al líder supremo”, dijo Alruhaid.

“Así que es una larga lista de liderazgo aquí para finalizar el acuerdo y lograr un acuerdo de consenso dentro del país”, dijo.