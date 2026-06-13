Clasificación de jugadores de USMNT: Balogun, Pulisic team

El equipo nacional masculino de los Estados Unidos abrió la Copa del Mundo de 2026 anotando la mayor cantidad de goles que ha marcado en una Copa del Mundo, con una victoria por 4-1 contra Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, California.

Un gol en propia puerta de Damián Bobadilla junto con dos goles de Folarin Balogun vieron a los Estados Unidos construir una ventaja de tres goles al entrar en el descanso con Mauricio anotando el único gol de Paraguay antes de que el gol tardío de Giovanni Reyna aumentara la ventaja a tres goles.

Con los estadounidenses en la cima del Grupo D mientras Australia y Turquía están programados para jugar el sábado, echemos un vistazo a quién brilló más en una apertura dominante de la Copa del Mundo que pone a los Estados Unidos en una posición fuerte para avanzar a las rondas eliminatorias.

Calificación del director técnico (del 1 al 10) Mauricio Pochettino, 7 – Al recuperar a Chris Richards en la alineación, Pochettino pudo contar con su XI de primera elección en un juego en el que se vieron fuertes en numerosas áreas. Y aunque este era un partido que se esperaba que ganara Estados Unidos, ¿cuántas veces ha sido ese el caso solo para ver a Estados Unidos fallar o no hacerlo?

Calificaciones de los jugadores (1-10; 10 = mejor, 5 = promedio) Arquero Matt Freese, 4: Su primera prueba real llegó en los primeros dos minutos cuando Diego Gómez intentó encontrar un ángulo, pero Freese se interpuso. Freese no enfrentó realmente otra amenaza fuerte hasta la segunda mitad cuando el gol de Mauricio recortó la ventaja a 3-1.

Lateral derecho Alex Freeman, 6: Freeman tuvo inicialmente un partido un poco más tranquilo ya que la mayoría de los ataques de los estadounidenses llegaban por el centro y por la izquierda. También fue así en defensa hasta que fue sorprendido tratando de regresar a su posición antes de que el gol de Mauricio redujera la ventaja del USMNT a 3-1.

Defensa central Chris Richards, 5: Perder los amistosos previos al Mundial contra Senegal y Alemania por lesión generó dudas sobre su desempeño. Fue superado por medio paso en el primer disparo a gol de Paraguay antes de encontrar comodidad en un juego en el que representó una amenaza real en los tiros de esquina. Y aunque tuvo momentos destacados, fue superado en el balón que preparó el pase que permitió a Paraguay reducir la ventaja a 3-1.

Defensa central Tim Ream, 6: Ream también fue sorprendido en ese primer disparo que Freese detuvo en los primeros minutos. Sin embargo, estuvo involucrado en esos pases largos y directos que facilitaron el juego a veces por la izquierda, además de hacer lo suyo para detener esos tiros que no llegaban a la portería.

Defensa lateral Antonee Robinson, 6: A este ritmo, alguien va a tentar a ofrecer una suma importante de dinero a Fulham por sus servicios. Este juego mostró por qué. Sus pases en profundidad, juego veloz, ganar esas batallas 1 contra 1 y posicionamiento hicieron que él y todo lo que Estados Unidos hizo por la izquierda fuera un problema.

Centrocampista Weston McKennie, 7 – ¿Por dónde empezar? Estuvo en una buena posición cuando su disparo que se desvió en Bobadilla llevó al primer gol. Pero no solo eso. La versatilidad de McKennie fue posiblemente su mayor fortaleza en un juego que lo vio operar donde pudiera encontrar espacio.

Centrocampista Tyler Adams, 6 – Adams estuvo presente consistentemente cada vez que Estados Unidos necesitaba reiniciar en posesión o intentaba tomar el control. Su casi asistencia en el gol anulado de Balogun también reforzó cómo podía incorporarse al ataque cuando era necesario.

Centrocampista ofensivo Sergiño Dest, 5 – Dest tuvo sus momentos por la derecha que brindaron a Estados Unidos otra forma de atacar cuando no estaba conduciendo el juego por el medio o por la izquierda.

Centrocampista ofensivo Malik Tillman, 7 – ¿Podría haber anotado un gol? Sí. Pero su pase en profundidad en el segundo gol de Balogun para una ventaja de 3-0 será el detalle que más resalte. En general, Tillman le dio a Estados Unidos una opción de área a área que funcionó bien en tándem con Adams para retener la posesión mientras representaba una amenaza ofensiva antes de pasar al lado izquierdo en el descanso.

Centrocampista ofensivo Christian Pulisic, 8 – Tal vez la inminente partida de Rafael Leão podría llevar al AC Milan a moverlo a la izquierda. Porque allí es donde ha seguido luciendo más peligroso, ya sea en esos intercambios con Robinson por la banda o cuando se internaba para crear oportunidades, como la que llevó al gol de Balogun, junto a McKennie y Tillman antes de ser reemplazado al comenzar la segunda mitad.

Delantero Folarin Balogun, 8 – La forma en que el delantero del AS Monaco consiguió su doblete se debió a cómo trabajó para estar en la posición más fuerte posible. Tuvo varias carreras que lo convirtieron en una dimensión adicional en ataque, lo que se puso en foco cuando el pase en profundidad de Tillman lo llevó a encontrar espacio, vacilar y disparar un rizo para una ventaja de 2-0.

Sustitutos (jugadores presentados después de los 70 minutos = sin calificación) Centrocampista Sebastian Berhalter (Pulisic, 45″), 5 – Pasó a desempeñarse en el rol de área a área y ayudó a Estados Unidos a mantener su forma ya sea en ataque o en defensa.

Centrocampista Giovanni Reyna (Tillman, 82″), NR – Reyna pudo brindarle a Estados Unidos otra opción por el centro con la fatiga afectando a Tillman antes de que su gol tardío lo llevara a 4-1.

Centrocampista Timothy Weah (Dest, 72″), N/R – Weah estuvo unos minutos antes de lanzar el disparo que casi logró que Estados Unidos obtuviera un córner en los últimos 15 minutos.

Delantero Ricardo Pepi (Balogun, 72″), N/R – Parecía que iba a marcar el 4-1 antes de que su oportunidad fuera desviada fuera del campo.