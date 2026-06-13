Argelia organiza las prácticas de la Copa Mundial en Rock Chalk Park antes del primer partido de Argentina

LAWRENCE, Kansas (KCTV) – La selección nacional de fútbol de Argelia organizó una práctica abierta el jueves por la noche en Rock Chalk Park mientras el equipo se prepara para el partido inaugural de la Copa Mundial del próximo martes contra Argentina.

El delantero estrella Riyad Mahrez dirigió a su equipo durante una práctica de una hora en medio de mucho calor y humedad. Más temprano ese mismo día, el equipo recorrió Allen Fieldhouse y Mahrez pateó un gol de campo de 30 yardas en el nuevo estadio de fútbol de los Jayhawks.

Argelia abrirá el Mundial contra Argentina el próximo martes en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Los fanáticos asistieron a ver la sesión de práctica.

“Siento que tenemos una oportunidad”, dijo un fanático. â€”Quiero decir que somos los menos favorecidos, obviamente. Pero siento que si ponen su corazón y trabajan lo suficiente, pueden lograr cualquier cosa”.

Otro aficionado dijo que la aparición del equipo en la Copa Mundial se había anticipado durante años.

“Esto es algo muy, muy especial”, dijo el fanático. “De hecho, lo hemos estado esperando desde 2014, cuando nos clasificamos por última vez para la Copa del Mundo. Estamos muy emocionados”.

Un fanático dijo que manejaron 26 horas para ver la práctica del equipo. Otro residente de Lawrence dijo que la proximidad hizo que asistir a la práctica fuera una decisión fácil.

“De hecho, vivo a unos cinco minutos de aquí, así que esto es un placer”, dijo el residente de Lawrence. “Y cuando me enteré de que Argelia iba a realizar la práctica abierta esta noche, tuve que estar aquí”.

Copyright 2026 KCTV. Reservados todos los derechos.