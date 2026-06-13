Neymar se perderá el partido inaugural de la Copa del Mundo de Brasil, confirma Ancelotti

Neymar se perderá el partido inaugural de la Copa del Mundo de...

Carlo Ancelotti ha revelado que Neymar se perderá el primer partido de Brasil en la Copa Mundial de 2026, pero espera que el delantero regrese durante la fase de grupos.

La Seleção comenzará su torneo el sábado, cuando se enfrenten a Marruecos en el Estadio MetLife en el primer partido del Grupo C.

Neymar estaba en duda para el partido de apertura después de sufrir una lesión en la pantorrilla en la previa al torneo, y ahora ha sido descartado para el partido.

Brasil se enfrentará a Haití el 19 de junio antes de cerrar la fase de grupos contra Escocia el 24 de junio, y Ancelotti es optimista sobre la presencia de Neymar en esos dos partidos.

“Está trabajando duro para recuperarse lo antes posible. Esperamos que pueda regresar a entrenar a tiempo completo la próxima semana”, dijo Ancelotti sobre Neymar.

Ancelotti vivirá su primera Copa Mundial como entrenador principal; es el primer no brasileño en dirigir a la Seleção en el torneo.

Brasil y Marruecos se verán las caras en la Copa del Mundo por segunda vez, después de una victoria por 3-0 para Brasil en la fase de grupos de 1998, un partido que incluyó los primeros goles en la Copa del Mundo de Ronaldo Nazario y Rivaldo.

Brasil ha ganado siete de sus ocho partidos de la Copa del Mundo contra equipos africanos, con la única excepción siendo una derrota por 1-0 ante Camerún en 2022.

Este enfrentamiento es también el único partido de la fase de grupos que involucra a dos equipos actualmente dentro de los diez primeros del Ranking Mundial FIFA (Brasil en el 6º puesto, Marruecos en el 8º).

“Este es un equipo que puede competir con cualquiera”, añadió Ancelotti.

“Podemos enfrentarnos a cualquier equipo. Tenemos calidad técnica y experiencia y estamos absolutamente seguros de que podemos competir con cualquier equipo.

“Tenemos una buena sensación sobre esta Copa del Mundo. Estamos listos y preparados. En este punto no hay un claro favorito para la Copa del Mundo. Varios equipos tendrán la oportunidad de competir hasta el final.”