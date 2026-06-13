Javier Milei quiere que Argentina desate ‘corporaciones no humanas’ no reguladas y dirigidas por IA

Javier Milei está impulsando una novedosa política de IA en Argentina a la que denominó “Corporaciones no humanas”.

La idea ya está suscitando un debate sobre la responsabilidad, la protección de los trabajadores y lo que podría significar si se permite que los sistemas de inteligencia artificial funcionen con una supervisión mínima.

¿Lo que está sucediendo?

Un reciente ensayo de opinión del presidente Javier Milei, junto con legislación de su administración, establece un plan para hacer de Argentina un lugar acogedor para la IA poco regulada, incluidas las empresas dirigidas por sistemas de IA, según un artículo de Futurism.

El proyecto de ley presentado al Congreso la semana pasada se basa en tres ideas: un “entorno fiscal competitivo” con impuestos corporativos bajos, una clase legal para las llamadas corporaciones no humanas y un enfoque mayoritariamente no intervencionista respecto de la IA.

Milei definió las entidades propuestas de esta manera: “Estas son entidades operadas por agentes de IA o robots”, y agregó que “los accionistas humanos pueden participar, pero no están obligados”.

También presentó la iniciativa como una forma de atraer importantes inversiones en tecnología, diciendo que Buenos Aires podría “convertirse para la IA en lo que Ámsterdam fue para la era de la vela”.

¿Por qué importa?

Si se aprueba, el plan podría remodelar la forma en que se forman, gobiernan y responsabilizan a las empresas cuando las cosas van mal.

Las cuestiones de responsabilidad, prácticas laborales, protección al consumidor y fraude se vuelven mucho más difíciles cuando la toma de decisiones se delega al software y no a las personas.

Entrenar y ejecutar modelos de IA puede consumir enormes cantidades de electricidad y agua, especialmente en grandes centros de datos. Eso puede ejercer presión sobre las redes locales y potencialmente contribuir a mayores costos de energía.

La IA no regulada puede aumentar el riesgo de uso indebido, fallas de ciberseguridad, toma de decisiones sesgada y sistemas opacos que toman decisiones de alto riesgo sin una revisión humana significativa.

¿Qué se está haciendo?

El impulso proviene de la administración de Milei, que está tratando de posicionar a Argentina como un destino amigable con la IA para las empresas globales.

Muchos expertos y formuladores de políticas de todo el mundo están avanzando en la dirección opuesta, presionando para que se establezcan barreras de seguridad en torno a la transparencia, las pruebas de seguridad, el uso de energía y la rendición de cuentas.

Ese tipo de reglas tienen como objetivo reducir el daño y al mismo tiempo preservar las aplicaciones útiles de la IA.

La responsabilidad no parece estar en la mente de Milei: “Así como la revolución industrial nos liberó de las limitaciones del músculo humano, la IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más locos”, afirmó.

“Estamos abiertos al público”, escribió Milei. “Tenemos la intención de ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI”.

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