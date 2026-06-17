Messi retrocede el reloj para Argentina para comenzar …

Kansas City, Mo. — Fue un comienzo récord para Lionel Messi en el partido inaugural del martes, que puede considerarse “El último tango” (el último baile).

Con la mayoría del estadio Arrowhead coreando su nombre y reverenciándolo, Messi se convirtió en el primer jugador en participar activamente en seis Copas del Mundo de la FIFA al ser titular durante 80 minutos y marcar un triplete en la victoria por 3-0 de Argentina sobre Argelia, poniendo su nombre en los libros de historia. El capitán de la Albiceleste también empató el récord de más goles en la historia de la Copa del Mundo con el legendario retirado de Alemania, Miroslav Klose (16), al igualar a Klose como el que más victorias tiene en el torneo (17).

Para él, sin embargo, son solo números.

“Es un honor estar ahí por lo que significa, estar junto a Klose y Ronaldo [el delantero brasileño, que tuvo 15], que también está allí. Pero no significa nada”, dijo Messi después del partido.

Los seguidores de Argentina y los fans de Messi de todo el mundo habían esperado casi cuatro años para este momento, esperando que el jugador de 38 años participara de nuevo en la Copa del Mundo. Messi hizo su debut en la Copa del Mundo en 2006 como adolescente con el pelo largo y un sueño, pero después de ganar el trofeo en Catar en 2022 por primera vez, tiene una nueva misión: defender el título con todo lo que tiene.

“Ha estado en diferentes condiciones y siempre ha estado aquí”, dijo el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, el lunes. “Siempre ha sido monumental para nosotros, y ahora será aún más.”

No estaba del todo claro si Messi llegaría al torneo de 2026. Nunca confirmó explícitamente su intención de participar durante los meses previos al torneo; en su lugar, expresó un optimismo cauteloso pero siempre citó su salud como el factor decisivo definitivo.

“Estoy tratando de sentirme bien y, sobre todo, siendo honesto conmigo mismo”, dijo Messi en septiembre de 2025. “Cuando me siento bien, disfruto, pero cuando no lo hago, sinceramente, no la paso bien, así que prefiero no estar allí si no me siento bien. Así que veremos. No he tomado una decisión sobre la Copa del Mundo.”

Messi se mantuvo mayormente saludable, lidiando con pequeños contratiempos aquí y allá. El mayor susto llegó el 24 de mayo, cuando salió temprano del último partido de la temporada de la MLS de Inter Miami antes de la Copa del Mundo mientras se agarraba el isquiotibial izquierdo.

Inter Miami comunicó rápidamente que los escáneres mostraron fatiga muscular en su isquiotibial izquierdo, lo que dejó a Messi entrenando por separado durante semanas y perdiéndose el primer amistoso pre-Copa del Mundo de Argentina contra Honduras antes de regresar finalmente al campo contra Islandia en la segunda mitad.

Pero el martes por la noche contra Argelia, ninguna de las preocupaciones de salud anteriores parecía importar ya. Cuando el balón comenzó a rodar, Messi se activó y mostró la misma determinación que los aficionados vieron en 2006.

Como suele ser, Messi fue la atracción principal del primer tiempo y marcó en los primeros minutos antes de que el árbitro anulara su gol por fuera de juego. El estadio estalló en cánticos antes de escuchar la decisión del árbitro, pero la reacción de los fans solo sirvió como un ensayo general para lo que estaba por venir.

Después de 17 minutos, Messi logró su característico disparo con la pierna izquierda desde justo afuera del área para obtener oficialmente la ventaja para La Albiceleste. Los seguidores se pusieron de pie en cuanto el número 10 tomó posesión del balón y luego estallaron en ovaciones ensordecedoras una vez que la pelota llegó al fondo de la red.

Messi marcó dos goles más en la segunda mitad para tomar el control total del partido, y de este Mundial. Pero más allá de los goles, el veterano jugó un papel integral en el lado derecho del campo al registrar cuatro tiros a puerta, 37 pases y una distancia total recorrida de 247.4 metros.

Cuando fue sustituido en el minuto 80, recibió una merecida ovación de pie. La mayoría de los fans coreaban su nombre y se inclinaban, mientras que otros permanecían incrédulos. Incluso los fans que llevaban la camiseta de Argelia cerca de la zona de prensa no pudieron evitar aplaudirlo al salir del campo.

“No hay palabras para describirlo,” dijo el compañero de equipo Alexis Mac Allister después del partido. “Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy se demostró que lo contrario es cierto. Él es nuestro jugador más importante. Necesitamos construir un equipo en torno a él, y lo estamos haciendo.”

Scaloni dijo: “No se trata de imaginar [si podría tener un comienzo así]. Ha estado haciendo esto durante 20 años. La gente que ve fútbol quiere verlo; no solo los argentinos. Más allá del resultado, tenemos que disfrutarlo. Lo que transmite al mundo es increíble.”

Este nuevo Mundial de 48 equipos permite incluso a las naciones terceras mejor clasificadas alcanzar la ronda eliminatoria, dejando a Argentina en una posición favorable de cara al segundo partido de la fase de grupos contra Austria. Aún es temprano en el torneo, pero Messi y el resto del equipo de Argentina han demostrado que están listos para defender su título de 2022.

“Tener ganada nos da confianza para lo que viene”, dijo Scaloni.

Las estadísticas no están a su favor, siendo Italia y Brasil las únicas dos naciones que han ganado títulos consecutivos en la Copa del Mundo. Pero independientemente del pasado, Messi ha demostrado lo preparado que está para dar a los aficionados de su país la mayor alegría de todas, una última vez.