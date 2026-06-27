El capitán de Irán, Taremi, critica a la FIFA por el desastre de la Copa del Mundo mientras la nación espera la clasificación.

El capitán de Irán, Taremi, critica a la FIFA por el desastre...

El capitán de Irán, Mehdi Taremi, criticó a la FIFA y describió aspectos de la Copa del Mundo como un “desastre” después de que las esperanzas de su equipo de llegar a la fase eliminatoria quedaran en el aire.

Irán sufrió un dramático empate sin goles en su último partido de la fase de grupos contra Egipto el viernes, con un gol tardío de Shojae Khalilzadeh anulado por fuera de juego después de una revisión del VAR.

Este empate deja a Irán a la espera de saber si avanzarán como uno de los mejores equipos terceros del torneo. Actualmente ocupan el sexto puesto en esa clasificación, con los primeros ocho avanzando a los octavos de final.

Irán también estuvo cerca de anotar al golpear el travesaño al final del partido mientras buscaban un gol decisivo, pero Egipto resistió y aseguró el segundo lugar y un enfrentamiento eliminatorio contra Australia.

Hablando después del partido en Seattle, Taremi expresó frustración por los arreglos de viaje impuestos al equipo iraní durante todo el torneo.

Debido a restricciones de visa, Irán ha estado basado en la ciudad mexicana de Tijuana y ha tenido que regresar allí después de los partidos disputados en Estados Unidos.

“Tenemos que rogar. Hemos hablado de estos problemas desde el principio”, dijo Taremi.

“Es un desastre. Estos problemas deberían haberse resuelto antes de que comenzara el torneo.

“El Sr. Infantino vino a nuestro vestuario antes del primer partido y nos dijo que solo era el comienzo, pero la fase de grupos ya ha terminado y nada ha cambiado.

“No tenemos todo nuestro personal aquí porque algunos no pudieron obtener visas. Seguimos viajando de vuelta a Tijuana después de los partidos. Queremos mucho a la gente allí y han sido muy acogedores, pero esto se supone que es una competición profesional.

“Después de un partido como este, deberíamos estar recuperándonos. En cambio, estamos viajando de nuevo. En nuestra opinión, eso no es justo.”

Taremi también instó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a hacer más para ayudar a Irán si logran clasificarse para las rondas eliminatorias.

Irán tiene previsto enfrentarse provisionalmente a Suiza en Vancouver si avanzan.

“Siempre damos todo por nuestra gente”, agregó Taremi.

“Queremos hacerlos felices y enviar un mensaje de paz a todos en Irán y en todo el mundo.

“Pero no hay paz para nosotros en esta situación. Alguien tiene que resolver estos problemas. Ya sea la FIFA u otra persona, no lo sé.

“Creo que Infantino puede hacer más para ayudar.”

Mientras tanto, Egipto aseguró el segundo lugar en el Grupo G y se enfrentará a Australia en los octavos de final.

Los ganadores del grupo, Bélgica, aseguraron su lugar en la fase eliminatoria después de una victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda y actualmente están programados para enfrentarse a Corea del Sur en la próxima ronda.