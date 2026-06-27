EE. UU. ataca a Irán después de que Trump acusa a Teherán de violar el alto el fuego en el Estrecho de Hormuz.

EE. UU. ataca a Irán después de que Trump acusa a Teherán...

El ejército de Estados Unidos atacó a Irán el viernes después de que el presidente Donald Trump acusara a la República Islámica de “violación imprudente” de un acuerdo de alto el fuego al lanzar ataques con drones a buques en el estrecho de Ormuz.

Más tarde, el ejército de Irán dijo que había tomado represalias por los ataques.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que sus aviones “atacaron ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones iraníes y sitios de radar costero.”

Un drone de ataque unidireccional lanzado por Irán el jueves golpeó al buque de carga con bandera de Singapur Ever Lovely en el estrecho frente a la costa de Omán, dijo Central Command en una publicación en X. La nave continuó su camino a través del estrecho, una importante vía de tránsito para los envíos de petróleo.

Trump dijo que el ejército de Estados Unidos “derribó” otros tres drones de ataque dirigidos a buques en el estrecho.

“La agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes claramente violó el alto el fuego,” dijo Central Command.

“Además, el comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación a medida que el comercio fluye cada vez más a través del vital corredor comercial internacional,” dijo Central Command.

Irán dijo que tomó represalias contra los ataques de Estados Unidos.

“La Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) apuntó contra varias posiciones militares estadounidenses en la región, advirtiendo que cualquier ataque futuro atraería ‘una respuesta más amplia que ésta’,” citó los medios estatales iraníes a su ministerio de exteriores.

La declaración de Irán no mencionó a qué vecinos regionales apuntó.

Pero Baréin condenó un ataque con drone iraní temprano el sábado, describiéndolo como “una flagrante violación de su soberanía, una amenaza flagrante a la seguridad de los ciudadanos y residentes, y una violación flagrante de las normas y convenciones internacionales que prohíben el ataque a objetos civiles y aterrorizar a personas inocentes.”

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que un petrolero en el estrecho de Ormuz informó que fue golpeado por “un proyectil no identificado” el sábado. El buque sufrió daños en su puente, pero se informó que toda la tripulación estaba a salvo, dijo UKMTO.

Los ataques renovados llegan más de una semana después de que Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaran un memorando de entendimiento destinado a desarrollar un acuerdo de paz permanente para poner fin a la guerra entre sus dos naciones.

El vicepresidente JD Vance viajó a Suiza el fin de semana pasado para conversar con sus homólogos iraníes sobre ese acuerdo.

Vance, en una publicación en X el viernes, escribió, “Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos honrado.”

“Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono,” escribió Vance. “Pero la violencia será respondida con violencia.