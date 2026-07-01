SCOTUS defiende la ciudadanía por nacimiento. Y resultados clave de las primarias de Colorado

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Las principales historias de hoy

La Corte Suprema confirmó ayer el derecho establecido desde hace mucho tiempo a la ciudadanía estadounidense automática para niños nacidos en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La decisión del tribunal superior rechaza los esfuerzos más agresivos del presidente Trump para limitar la inmigración en Estados Unidos. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribiendo en nombre de la mayoría, rastreó los orígenes de la ciudadanía por nacimiento hasta la fundación de la nación. Roberts dijo que así como los colonos exigieron “los derechos de los ingleses” hace más de 250 años, el Congreso enmendó la Constitución después de la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía automática a cualquier niño nacido en suelo estadounidense. El fallo fue aprobado con una votación de 6 a 3. En total, cinco jueces respaldaron la opinión mayoritaria de Roberts, mientras que un sexto, el juez Brett Kavanaugh, dijo que habría anulado la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento basada en una ley de 1952, pero dejó abierta la posibilidad de que el Congreso pusiera límites a los bebés nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente o con visas temporales. El juez Clarence Thomas fue el autor del principal disenso, un documento de 91 páginas que coincide con la afirmación de Trump de que la 14ª Enmienda sólo se aplica a los ex esclavos y sus descendientes.

alternar título Tasos Katopodis/Getty Images

¾¡ï ̧ La Corte Suprema emitió múltiples fallos influyentes en el último día de su mandato. El tribunal decidió que los estados pueden prohibir que las niñas transgénero participen en deportes en escuelas financiadas con fondos públicos y aflojó las restricciones al financiamiento de campañas eliminando los límites sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos en candidatos.

en el último día de su mandato. El tribunal decidió que los estados pueden prohibir que las niñas transgénero participen en deportes en escuelas financiadas con fondos públicos y aflojó las restricciones al financiamiento de campañas eliminando los límites sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos en candidatos. ¾¡ï ̧ Antes de que el tribunal diera a conocer las decisiones de ayerSteve Inskeep de NPR habló con la experta de la Corte Suprema Amy Howe, cofundadora de SCOTUSblog, sobre lo que estaba monitoreando mientras los jueces se preparaban para concluir su mandato. Aquí hay cuatro conclusiones clave de esa conversación.

Las elecciones primarias de ayer en Colorado resultaron en varios reveses. Un senador demócrata perdió su candidatura a gobernador y el candidato progresista Manny Rutinel avanzó al enfrentamiento de noviembre por un escaño en la Cámara que actualmente ocupa un republicano. Esa carrera por la Cámara de Representantes, entre dos candidatos latinos, podría desempeñar un papel crucial a la hora de determinar si los demócratas obtienen el control de la cámara en las elecciones de mitad de período. En Denver, los votantes eligieron al socialista demócrata Melat Kiros, de 29 años, como candidato demócrata por encima de la representante Diana DeGette en el primer distrito del Congreso del estado. La victoria continúa el impulso de los Socialistas Democráticos de América. La semana pasada, los candidatos respaldados por el DSA ganaron dos primarias en Nueva York y varias elecciones a la asamblea estatal. También avanzaron a las elecciones de noviembre para alcaldes en Washington, DC y Los Ángeles. Eche un vistazo a los resultados de las primarias de Colorado.

ðŸŽ§ La alineación política de Kiros como socialista democrático jugó un papel importante a la hora de atraer a votantes más jóvenes. que abogan por políticas más progresistas, como Medicare para todos y el fin de toda ayuda a Israel, dice Caitlyn Kim de la Radio Pública de Colorado arriba primero. Kim habló con algunos votantes que dijeron que quieren un candidato que aporte nuevas ideas al Congreso. Los republicanos ya están utilizando la victoria de Kiros para argumentar que los demócratas en el estado se han movido demasiado hacia la izquierda. El anti-Washington fue un tema clave de la velada, dice Kim. Eso puede haber llevado a una derrota para el senador Michael Bennet, político de largo plazo, quien perdió su candidatura primaria para convertirse en el próximo gobernador del estado. Bennet ha estado en el Senado desde 2009. Los votantes cuestionaron sus logros y, más concretamente, lo que había hecho para luchar contra Trump, según Kim.

Una ola de calor masiva está elevando las temperaturas a tres dígitos en gran parte del este de los Estados Unidos.justo cuando comienzan las cruciales rondas eliminatorias del Mundial. Se espera que algunas áreas establezcan nuevos récords de calor. En estas rondas, una sola derrota significa la eliminación de un equipo. Un análisis de NPR encuentra que esta situación era predecible, ya que los patrones climáticos pasados ​​muestran que más de un tercio de los partidos del torneo corren un alto riesgo de calor y humedad peligrosos.

ðŸŽ§ La FIFA, el organismo rector del fútbol internacional, le dijo a Rebecca Hersher de NPR que hizo todo lo posible programar partidos para evitar el calor extremo. Para esa noche están previstos muchos partidos y varias sedes del sur de EE.UU. están equipadas con techos. La FIFA está implementando dos descansos adicionales para tomar agua por partido para ayudar a los jugadores y funcionarios a mantenerse hidratados. NPR descubrió que estas medidas no alivian los riesgos del calor. El análisis identificó a Filadelfia como una de las ciudades anfitrionas de mayor riesgo, señalando específicamente que el partido del 4 de julio allí probablemente se jugaría en condiciones peligrosas. La FIFA no respondió a las preguntas de NPR sobre decisiones específicas de programación de partidos o si protecciones adicionales, como autobuses con refrigeración, vaporizadores o agua fría gratuita, estarán disponibles para los partidos de esta semana.

programar partidos para evitar el calor extremo. Para esa noche están previstos muchos partidos y varias sedes del sur de EE.UU. están equipadas con techos. La FIFA está implementando dos descansos adicionales para tomar agua por partido para ayudar a los jugadores y funcionarios a mantenerse hidratados. NPR descubrió que estas medidas no alivian los riesgos del calor. El análisis identificó a Filadelfia como una de las ciudades anfitrionas de mayor riesgo, señalando específicamente que el partido del 4 de julio allí probablemente se jugaría en condiciones peligrosas. La FIFA no respondió a las preguntas de NPR sobre decisiones específicas de programación de partidos o si protecciones adicionales, como autobuses con refrigeración, vaporizadores o agua fría gratuita, estarán disponibles para los partidos de esta semana. ¾¡ï ̧ La selección estadounidense juega su primer partido de octavos de final esta noche en San Francisco, donde se enfrentará a Bosnia y Herzegovina.

Aunque casi un tercio de los estadounidenses dicen estar preocupados por la dirección que toma Estados Unidosla mayoría dice que está “orgullosa” o “muy orgullosa” de ser estadounidense, según la última encuesta de NPR/PBS News/Marist. Casi la mitad de los estadounidenses cree que el país se ha desviado significativamente de los principios fundacionales de la nación. La forma en que los estadounidenses se sienten acerca del estado actual del país está dividida en gran medida en líneas partidistas, de género y generacionales. La encuesta a 1.340 encuestados se realizó a principios de junio y tiene un margen de error de +/- 3,0 puntos porcentuales, lo que significa que los resultados podrían ser aproximadamente tres puntos mayores o menores. NPR hizo un seguimiento con varios participantes para recopilar sus opiniones sobre Estados Unidos antes del 250 aniversario. Lea más sobre lo que tenían que decir.

inmersión profunda

alternar título Eduardo Muñoz Álvarez/Getty Images

Hoy, después de dos décadas, los estudiantes de posgrado ya no podrán solicitar préstamos estudiantiles federales ilimitados para cubrir el costo total de su educación. La administración Trump ahora está limitando los préstamos para estudios de posgrado para muchos estudiantes a $20,500 por año y un total de $100,000. Aunque un tribunal federal ha bloqueado temporalmente una pequeña parte de este plan, el Departamento de Educación de EE. UU. confirmó a NPR que los límites de los préstamos comenzarán el 1 de julio. Los republicanos utilizaron la Ley One Big Beautiful Bill del año pasado para eliminar el programa Grad PLUS y limitar los montos de los préstamos para graduados. Razonaron que los prestatarios optarían por programas más baratos, lo que llevaría a las escuelas más caras a bajar sus precios para seguir siendo competitivas. ¿Pero es correcto ese razonamiento? Esto es lo que muestra la investigación:

ðŸŽ“ Por cada dólar adicional que los estudiantes recibieron en préstamos, las escuelas de posgrado aumentaron sus precios en $0,64 después de contabilizar las subvenciones que otorgaron, según un equipo de investigadores que estudió el programa Grad PLUS.

ðŸŽ” Jeff Denning, un economista cuya investigación encontró la conexión más clara entre los préstamos federales y los precios universitarios, dice que predecir el comportamiento de los estudiantes puede ser un desafío. Una reducción significativa en los préstamos federales podría llevar a los estudiantes a optar por programas menos costosos, pero también podría impulsarlos a buscar préstamos privados.

“Existe evidencia sólida de que reducir el acceso a la ayuda financiera puede incitar a los estudiantes a dejar de inscribirse en programas, dice Dominique Baker, profesora asociada de educación y políticas públicas en la Universidad de Delaware. Esto es especialmente evidente entre los estudiantes de bajos ingresos, que a menudo carecen de un historial crediticio suficiente para calificar para préstamos estudiantiles privados.

ðŸŽ“ Análisis recientes sugieren que estos nuevos límites afectarán aproximadamente al 30% de los prestatarios graduados.

Consejos de vida

alternar título Joseph Prezioso/AFP vía Getty Images

Se espera que los fuegos artificiales del 4 de julio sean más grandes que nunca este año, no sólo en la capital de Estados Unidos sino en todo el país como parte de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos. El Dr. Michael Bailey, presidente de la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria, dice que los perros y gatos pueden oír y sentir los fuegos artificiales desde cuatro veces más lejos que los humanos. A continuación se ofrecen algunos consejos para que los dueños de mascotas ayuden a sus animales a afrontar las fuertes explosiones y los destellos brillantes.

ðŸ • Saque a su mascota a hacer algo de ejercicio un día en el que sepa que habrá fuegos artificiales más tarde para que, cuando sucedan, su mascota esté lista para dormir.

ðŸ • Cree un ambiente seguro y tranquilo en su hogar, idealmente en un área central alejada de las paredes exteriores, para brindar a las mascotas una protección contra ruidos fuertes y destellos brillantes. También puedes ofrecerles un juguete y poner la televisión o la radio para ayudarlos a calmarse.

ðŸ • Si necesita sacar a pasear a su perro o gato después del anochecer, asegúrese de usar una correa y asegúrese de que tengan etiquetas de identificación y microchips actualizados.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título Svitlana Pietukhova/iStockphoto/Getty Images

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha publicado documentos que plantean preocupaciones sobre la evidencia insuficiente para un lote de péptidos que pronto serán considerados por un panel de la FDA. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, propuso inicialmente comprar Kalshi, la principal empresa en el sector del mercado de predicción, antes de instruir a los empleados para que desarrollaran una aplicación de mercado de predicción independiente, según fuentes con conocimiento de las conversaciones que no estaban autorizadas a hablar públicamente. En la edición de esta semana de Far-Flung Postcards, Vincent Ni de NPR lleva a los lectores a Waterloo Place, en el centro de Londres, donde una instalación de Banksy de tamaño natural representa a un hombre trajeado marchando sobre un precipicio mientras iza una bandera.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.