El propietario de los Mets, Cohen, sobre el despido de Stearns: “No lo haré”

Cuando los últimos Mets de Nueva York despidieron al manager Carlos Mendoza la semana pasada, inevitablemente surgió una pregunta: ¿El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, seguiría a Mendoza hasta la salida? La respuesta del propietario de los Mets, Steve Cohen, es un rotundo no.

Cohen le dijo al New York Post el miércoles que no está considerando despedir a Stearns, quien se encuentra en el tercer año de un contrato de cinco años, a pesar de una segunda temporada consecutiva decepcionante.

“Averiguaremos qué cambios es necesario hacer”, dijo Cohen. “Pero el cambio que no se hará es sacar a David en este momento. Simplemente no lo haré”.

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Cohen compró el equipo en noviembre de 2020 y dijo que no ganar una Serie Mundial en tres a cinco años sería decepcionante. Vio a Stearns, anteriormente con los Cerveceros de Milwaukee, como la persona que transformaría a los Mets en un ganador constante, similar a los Dodgers de Los Ángeles, y lo apuntó durante años antes de contratarlo al final de la temporada 2023.

En la primera temporada completa de Stearns, los Mets alcanzaron inesperadamente la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, quedando a dos juegos de la Serie Mundial. El año pasado, sin embargo, colapsaron desde tener el mejor récord del béisbol a mediados de junio hasta quedar fuera de la postemporada en la primera temporada de Juan Soto después de firmar un contrato de 15 años y $765 millones.

“¿Recibe algún crédito por el 24?” Dijo Cohen. “¿Eso no cuenta? Casi llegamos a la Serie Mundial, y eso fue hace apenas dos años. Entonces, es un récord mixto, ¿vale? No voy a decir que va muy bien. Pero es demasiado pronto para hacer evaluaciones reales, y creo firmemente que si vamos a quemar y agitar, es un lugar terrible para estar. Y cada vez que quemas y agitas, ¿adivinen qué? La próxima vez, nadie quiere venir.

“¿Alguien pondrá su carrera en tus manos si vas a estar orientado al corto plazo? Y sí, tengo un contrato. Es un contrato de cinco años. Y vamos a vivir ese contrato”.

Los Mets comenzaron esta temporada nuevamente con la segunda nómina más alta en las mayores y con expectativas de Serie Mundial después de una temporada baja transformadora bajo la dirección de Stearns en respuesta al catastrófico 2025.

Stearns supervisó un cambio de imagen completo que comenzó con el despido de la mayor parte del cuerpo técnico de Mendoza antes de que se renovara el núcleo veterano del equipo. Los cuatro jugadores con más tiempo en los Mets se habían ido el 1 de enero; Stearns canjeó a Brandon Nimmo y Jeff McNeil; Pete Alonso y Edwin Díaz salieron mediante la agencia libre. Francisco Lindor y Soto quedaron como piezas fundamentales del equipo.

Adquirió al segunda base Marcus Semien de los Rangers de Texas en un canje uno por uno por Nimmo, al jardinero central Luis Robert Jr. de los Medias Blancas de Chicago por el jugador de cuadro Luisangel Acuña y un lanzador de ligas menores, y a los derechos Freddy Peralta y Tobias Myers de los Cerveceros por dos grandes prospectos.

Steans firmó a Bo Bichette, campocorto en sus siete temporadas con los Azulejos de Toronto, con un contrato de tres años y 126 millones de dólares para jugar en la tercera base. Jorge Polanco, un jugador del cuadro medio durante su carrera de 12 años, fue agregado en un contrato de dos años y $40 millones para reemplazar a Alonso en la primera base. Los ex relevistas de los Yankees, Devin Williams y Luke Weaver, fueron contratados para formar la parte trasera del bullpen de los Mets.

La mayoría de los movimientos, debido al bajo rendimiento y las lesiones, han producido resultados debilitantes. Los Mets llegaron al final de su serie contra los Azulejos con un récord de 36-50. Están a 14,5 juegos de los Bravos de Atlanta, que ocupan el primer lugar en la División Este de la Liga Nacional, y a 10 juegos del último puesto de comodín de la Liga Nacional. FanGraphs calcula que tienen un 3,8% de llegar a la postemporada, la quinta probabilidad más baja en la Liga Nacional. Pero Cohen cree que Stearns puede recuperarse y volver a encarrilar a los Mets.

“Seguiré adelante con David como nuestro líder”, dijo Cohen. “No hay garantías en nada. Voy a evaluar esto a medida que avancemos. Y, escuchen, David sabe que no ha funcionado como él pensó que funcionaría, como yo pensé que funcionaría. Él sería el primero en admitir que ha cometido algunos errores”.