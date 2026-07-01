Juegos de la Mancomunidad: la velocista Lauren Roy se siente castigada por su exclusión del equipo de Irlanda del Norte

Juegos de la Mancomunidad: la velocista Lauren Roy se siente castigada por...

Cuando los Juegos de la Commonwealth comiencen en julio, la principal velocista de Irlanda del Norte no estará en los bloques de salida en Glasgow.

No por lesión o por falta de tiempos considerados, sino porque no fue seleccionada para representar al Equipo de Irlanda del Norte.

Lauren Roy, quien ostenta el récord de Irlanda del Norte en los 200m, está en su último año de universidad en EE. UU. con Tarleton State, y representó a Irlanda en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en marzo.

Pero la política de selección de Atletismo de Irlanda del Norte dice que los atletas que esperan competir en los Juegos de la Commonwealth deben participar en los Campeonatos Seniors de Irlanda del Norte y Ulster en 2025 o 2026, cuyas fechas no se habían publicado cuando se publicó la política en junio de 2025.

Cuando las fechas se anunciaron a principios de este año, los Campeonatos de NI coincidían directamente con los Campeonatos de la NCAA Division One, el principal evento de atletismo universitario en EE. UU.

La joven de 25 años decidió competir en Oregón, lo que finalmente la llevó a ser excluida del equipo de atletismo conformado por seis miembros.

A pesar de apelar a Atletismo de Irlanda del Norte por su caso, Roy cree que ha sido “castigada por estar en un entorno muy bueno” y por intentar superarse al mudarse a Texas.

“Estoy absolutamente bendecida de estar aquí, con mi increíble equipo de apoyo”, dijo Roy a Nigel Ringland de BBC Sport NI.

“Pero es casi como si me estuvieran castigando por rendir bien aquí, al no poder competir por mi país como una de las personas más rápidas.

“Aunque nadie ha dicho directamente eso, así es exactamente como se retrata a través de toda esta política de selección.”

Cuando BBC Sport se puso en contacto con el Equipo de Irlanda del Norte, dijeron que no podían considerar a Roy para la selección ya que no fue nominada por Atletismo de Irlanda del Norte, que aún no ha respondido a una solicitud de comentarios.