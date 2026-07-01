EE. UU. contra Bosnia y Herzegovina: Alineaciones, estadísticas y avances de la Copa del Mundo 2026, canal de TV, transmisión en línea en vivo y predicción.

El experimentado defensor de Estados Unidos, Tim Ream, cree que la presión ha disminuido sobre los equipos anfitriones de la Copa del Mundo ahora que han avanzado a la fase de eliminación directa.

Siempre hay una mayor escrutinio sobre los equipos locales en un evento importante, pero hasta ahora, Estados Unidos ha prosperado, asegurando la clasificación con victorias convincentes sobre Paraguay y Australia antes de una derrota sin importancia ante Turquía.

Enfrentarán a Bosnia y Herzegovina esta noche en San Francisco y Ream, de 38 años, quien ahora está de regreso en la MLS con Charlotte después de pasar temporadas en la Premier League con Bolton y Fulham, dice que hay una sensación de calma dentro del equipo.

“Creo que sentimos más presión para ese primer partido contra Paraguay que para cualquier otro y eso viene de nosotros mismos, no de nada externo”, dijo a ESPN.

“Así que para nosotros, para mí, es un partido que queremos ganar. Es un partido en el que tenemos que poner todo y hacer una actuación como lo hicimos en la fase de grupos y luego ver hacia dónde nos lleva. Pero en términos de presión, nada se añade o se agrega y así es como hemos enfocado cada juego.”

Se espera que Bosnia y Herzegovina se retraiga y juegue al contragolpe, de la misma manera que lo hicieron Paraguay y Australia, pero Ream confía en que el equipo de Mauricio Pochettino está listo para lo que el oponente les presente.

“No sabemos si esperamos que Bosnia sea solo defensivo”, agregó Ream. “Creo que tenemos que esperar lo inesperado como lo demostramos contra Australia. Así que vemos similitudes, pero también hay cosas que tendremos que resolver que nos lancen en situaciones durante el juego y luego depende de nosotros como jugadores resolver esos acertijos.”

“Pero sí, definitivamente hay algunas similitudes, pero no vamos a sentarnos y pensar, ‘Bien, va a ser exactamente lo mismo’, porque nunca dos juegos son iguales.”

Bosnia y Herzegovina se clasificaron como uno de los mejores terceros lugares después de vencer a Qatar en su último partido del Grupo B.

*Contexto: El equipo de Estados Unidos está avanzando en la Copa del Mundo, enfrentando a Bosnia y Herzegovina en la fase de eliminación directa. *Fact Check: Los jugadores Christian Roldan, Mark McKenzie y Auston Trusty de Estados Unidos tienen problemas de lesiones. Amar Dedic es duda para Bosnia y Herzegovina, pero Tarik Muharemovic regresa de la suspensión.