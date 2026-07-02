Calificaciones de los jugadores de USMNT: Tillman brilla mientras EE. UU. reserva…

El gol de Folarin Balogun creó la creencia de que el equipo nacional masculino de los Estados Unidos estaba listo para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero su tarjeta roja en la segunda mitad del miércoles creó una gran cantidad de dudas.

Pero Malik Tillman se levantó para marcar un tiro libre rizado que aseguró una victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en un partido de dieciseisavos de final en el Estadio de la Bahía de San Francisco (Estadio Levi’s) en Santa Clara, California.

Vencer a Bosnia y Herzegovina significa que Estados Unidos avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará a Bélgica el lunes en el Estadio de Seattle (Lumen Field). En marzo, Estados Unidos se vio obligado a enfrentar grandes preguntas después de una derrota por 5-2 ante el gigante europeo en un partido amistoso en Atlanta.

Aquí tienes un vistazo a lo que sucedió el miércoles, cómo sucedió y qué permitió que Estados Unidos avanzara.

(Evaluación de manager (de 10))

Mauricio Pochettino, 7 – El enfoque táctico de Pochettino fue puesto a prueba de casi todas las formas. Estaba la forma en que Estados Unidos abrió el partido facilitando su ataque por el lado derecho en lugar del izquierdo, que se había vuelto tan familiar. Hubo momentos en que los estadounidenses alternaron entre su formación 4-2-3-1 y un 3-5-2. Pero la tarjeta roja de Balogun con más de 30 minutos restantes en tiempo reglamentario obligó a Estados Unidos a intentar encontrar el tipo de éxito lejos del balón. Fue un enfoque que vio a Estados Unidos mantenerse firme hasta que pasaron al contraataque que finalmente llevó a Tillman a marcar un gol de tiro libre para una ventaja de 2-0.

(Calificaciones de los jugadores del USMNT (1-10; 10 = el mejor, 5 = promedio))

GK Matt Freese, 6 – Freese se convirtió en una figura mucho más activa una vez que Estados Unidos se quedó con 10 jugadores en comparación con cuando Balogun estaba en el campo. No vio mucho al comienzo del partido más allá de despejar con calma un disparo de Ermedin Demirovic, antes de hacer una doble atajada en un córner que parecía que iba a entrar en el arco.

RB Alex Freeman, 6 – Freeman tendía a quedarse atrás en defensa cuando Estados Unidos alternaba entre un 4-2-3-1 y un 3-5-2. El jugador de 21 años tomó un papel más activo cuando Estados Unidos se quedó con 10 jugadores y trabajó con Sergiño Dest para detener los ataques por la derecha.

CB Chris Richards, 6 – El dominio del balón por parte de Estados Unidos significaba que a Richards no se le pedía hacer mucho al principio. Hasta que, bueno, la tarjeta roja de Balogun obligó a todos a preservar una ventaja en lugar de agregar a la ventaja. Especialmente cuando tuvo ese bloqueo en el minuto 88 que evitó que Bosnia y Herzegovina anotara potencialmente.

CB Tim Ream, 7 – Ream fue fundamental de varias formas. Comenzó con algunos de los balones largos que intentó jugar en el campo de Bosnia cuando Estados Unidos intentaba encontrar una apertura. Su inteligente jugada en el despeje de Nikola Vasilj llevó a que le pusiera un pie en la pelota y fue el comienzo de una secuencia que terminó con Balogun celebrando una ventaja de 1-0. Sin embargo, su mayor contribución probablemente llegó cuando lideró el esfuerzo para preservar la ventaja de un gol.

LB Antonee Robinson, 6 – Tuvo algunos momentos de actividad en la primera mitad. Pero realmente fue el desplazamiento del partido hacia el lado izquierdo lo que hizo que Robinson fuera más factor. Pero, al igual que todos los demás, el partido cambió para él cuando formó parte de una estructura que trabajó para evitar que Bosnia empatara el marcador.

CM Tyler Adams, 7 – Adams mantuvo las cosas moviéndose nuevamente el miércoles con la forma en que podía retroceder cada vez que Estados Unidos necesitaba reiniciar contra un bloque bajo bosnio que no permitía mucho. Sin embargo, su toque rápido a Tillman que ayudó a configurar el gol de Balogun fue un toque agradable, tanto literal como figurativamente. Por supuesto, quedarse con 10 jugadores llevó a que Adams asumiera un papel principal en la presencia defensiva.

CM Malik Tillman, 8 – Tillman fue nuevamente un conductor significativo del juego incluso antes de que su tiro libre diera a Estados Unidos un colchón de dos goles. Ayudó a facilitar ataques que se convirtieron en tiros y jugó el balón a Balogun que llevó al primer gol. Luego fue llamado a la acción con Adams, ya que su asociación proporcionó un nivel de protección cuando Bosnia comenzó a amenazar antes de que su tiro libre rizado ampliara a 2-0.

(Más snip…)