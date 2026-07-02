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Team USA, Inglaterra y Bélgica viven otra fiesta en las tribunas

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Gabriel Sánchez
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Team USA, Inglaterra y Bélgica viven otra fiesta en las tribunas

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  • Malik Tillman: â€œLa figura somos todosâ€

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  • McKennie: â€œTenemos a otros 10 sobre el campo que estÃ¡n listos para dejarse la piel en el campoâ€

    02:22

  • Estados Unidos con diez hombres clasifica a octavos tras vencer a Bosnia y Herzegovina

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  • Malik Tillman reacciona a su golazo ante Bosnia en la Copa del Mundo

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  • Dzeko: â€œLo dimos todo y me voy orgulloso de este equipoâ€

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  • Mauricio Pochettino no puede estar mÃ¡s orgulloso de su equipo y el pase a octavos

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  • Golazo de Malik Tillman y Estados Unidos aumenta la ventaja sobre a Bosnia y Herzegovina

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  • Â¡A octavos con el alma! El anfitriÃ³n Estados Unidos celebra el gol de la clasificaciÃ³n ante Bosnia

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  • Balogun abre el marcador y Pochettino rompe en emociÃ³n

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  • Gol de Folarin Balogun y Estados Unidos se pone adelante frente a Bosnia y Herzegovina

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  • Â¿Puede MÃ©xico eliminar a Inglaterra? Valdano responde | PasiÃ³n Mundial

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  • BÃ©lgica resucita sobre el final y se clasifica a octavos

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  • Harry Kane: â€œEl ambiente contra MÃ©xico serÃ¡ increÃ­bleâ€

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  • Rudi GarcÃ­a: â€œLa fuerza de este grupo tambiÃ©n estÃ¡ en los que salen desde el banquilloâ€

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La emociÃ³n se apoderÃ³ de Santa Clara, Atlanta y Seattle con miles de aficionados alentando a Estados Unidos, Inglaterra, BÃ©lgica, Bosnia, RD del Congo y Senegal. Banderas, cÃ¡nticos y color acompaÃ±aron otra vibrante jornada del Mundial 2026.2 de julio de 2026

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