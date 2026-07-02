Estados Unidos 2-0 Bosnia

La selección anfitriona de la Copa del Mundo, Estados Unidos, aseguró su lugar en los octavos de final con una victoria por 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina a pesar de ver al hombre estrella Folarin Balogun expulsado.

Los hombres de Mauricio Pochettino fueron cómodamente el mejor equipo en el Área de la Bahía de San Francisco mientras lograban su primera victoria en la fase eliminatoria desde su carrera a los cuartos de final en 2002.

Después de haber tenido un gol anulado anteriormente, el talismán de Estados Unidos, Balogun, abrió el marcador al borde del descanso con su tercer gol del torneo.

Sin embargo, parecía que el juego podría girar a favor de Bosnia cuando Balogun, tras una revisión del VAR, recibió una tarjeta roja directa por una falta peligrosa, aunque casi seguramente accidental, sobre Tarik Muharemovic.

Sin embargo, Bosnia no amenazó con capitalizar su ventaja numérica, y el tiro libre de Malik Tilman aseguró el lugar de Estados Unidos en la próxima ronda.

Estados Unidos se enfrentará a Bélgica en los octavos de final en Seattle el próximo martes, donde la ausencia del ahora suspendido Balogun podría ser más decisiva.

Notas de Contexto: – Estados Unidos ganó 2-0 contra Bosnia-Herzegovina en la Copa del Mundo como coanfitrión. – Folarin Balogun de Estados Unidos fue expulsado durante el partido por una falta accidental.

Chequeo de Datos: – Estados Unidos jugará contra Bélgica en los octavos de final. – La última vez que Estados Unidos llegó a los cuartos de final en la Copa del Mundo fue en 2002.