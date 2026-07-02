Mientras los Filis alcanzan el máximo de la temporada con 11 juegos por encima de .500, Zack Wheeler está molesto con la decisión del capitán

Hacía 96 grados cuando Zack Wheeler hizo su primer lanzamiento el miércoles por la noche en Citizens Bank Park.

Unas cuatro horas después, el lanzador veterano todavía estaba caliente.

Los Filis, gracias a tres jonrones, vencieron a los Piratas de Pittsburgh y al ganador defensor del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, por 10-6.

Luchando contra el calor y un control inusualmente pobre, Wheeler fue retirado del juego después de 4 2/3 entradas y 104 lanzamientos con su equipo arriba, 8-3.

Wheeler había permitido tres sencillos seguidos con dos outs, dos de ellos suavemente bateados, y una carrera cuando el manager Don Mattingly lo sacó del juego.

Wheeler parecía agitado cuando abandonó el montículo.

Después del partido, admitió que sí.

“Me sentí molesto”, dijo.

¿Por qué?

“Ser sacado del juego”, dijo.

Quería tener la oportunidad de sacar un out más y completar cinco entradas.

â€”Obviamente â€”dijoâ€”. “Siento que me lo he ganado”.

Cinco entradas habrían calificado a Wheeler para una victoria y le habrían dado la oportunidad de limpiar su propia entrada desordenada. Al final resultó que, el zurdo Kyle Backhus entró y golpeó a dos bateadores, lo que resultó en una carrera que fue cargada a Wheeler.

Wheeler fue conciso cuando se le preguntó si había hablado con Mattingly sobre la decisión de retirarlo.

â€”No â€”dijo.

¿Quieres?

“No lo sé”.

Luego finalizó su sesión posterior al partido con los periodistas.

â€”Â¿Bien? â€”preguntÃ³. “Gracias.”

Al menos dijo gracias.

Momentos antes, en su habitual sesión de prensa posterior al partido, Mattingly se refirió a la noche de Wheeler.

“Pensé que Wheels resistió”, dijo. â€œFue una de esas noches en las que su conteo de lanzamientos se extendiÃ³ al comienzo del juego. No avanzó en los conteos tanto como le hubiera gustado. Renunció a algunos contactos suaves que ampliaron su cuenta de lanzamientos. Fue una de esas noches. No sé si fue el calor”.

Mattingly no abordó específicamente su decisión de destituir a Wheeler. En realidad, Wheeler tuvo tres oportunidades de completar la quinta entrada. En cada ocasión, permitió un sencillo con dos outs a medida que aumentaba su número de lanzamientos.

Seguramente, Mattingly tendrá más que decir sobre el asunto antes del final de la serie del jueves por la tarde contra los Piratas. Ha llegado la primera minicrisis de su etapa como capitán de los Filis.

Wheeler admitió que el juego fue “difícil”. Sin embargo, a pesar de la mala economía del campo, ponchó a 10.

La salida de Wheeler fue la más corta desde el 16 de junio de 2024, cuando duró solo 4 1/3 y permitió ocho carreras en una derrota en Baltimore. Después de eso, Wheeler realizó 53 aperturas consecutivas de cinco entradas o más hasta el miércoles por la noche.

El derecho llegó al juego con una efectividad de 2.03. Salió con una efectividad de 2.36, todavía excepcional para un hombre que sale de una cirugía por el síndrome de salida torácica. En 13 aperturas, Wheeler tiene un récord de 8-1. Un out más el miércoles por la noche lo habría dejado en línea para su novena victoria.

Skenes permitió ocho carreras en cuatro entradas, la mayor cantidad de su carrera, mientras los Filis seguían dándole problemas. Lo etiquetaron para cinco carreras en una victoria por 6-0 en Pittsburgh el 17 de mayo. Una temporada después de liderar las mayores con efectividad de 1.97, Skenes tiene marca de 6-8 con efectividad de 3.62. Sorprendentemente, los Piratas no han ganado en sus últimas nueve aperturas.

Los Filis tuvieron la segunda mayor cantidad de victorias (18) en las mayores en junio. Anotaron 153 carreras, también la segunda mejor marca en las mayores, en el mes. Siguieron acumulando carreras la primera noche de julio. Anotaron cinco veces contra Skenes en el segundo, agregaron otro en el tercero y dos más en el cuarto mientras mejoraron a 11 juegos por encima de .500, el máximo de la temporada.

“Éste era el tipo de juego en el que nunca sentías que tenías suficiente”, dijo Mattingly. “Así que seguir anotando fue enorme”.

La creciente Trea Turner continuó lanzando un potente bate para los Filis. Conectó un jonrón de tres carreras con una bola que colgaba y rompía contra Skenes en la segunda entrada. Turner está bateando .350 (21 de 60) en sus últimos 14 juegos.

Brandon Marsh continuó su camino hacia el Juego de Estrellas con un jonrón solitario, su 15then la tercera entrada contra Skenes.

Bryce Harper añadió un doble de dos carreras contra Skenes en el cuarto. Harper ha impulsado al menos una carrera en siete juegos consecutivos y ha superado a Kyle Schwarber en el liderato del equipo con 56 carreras impulsadas.

Alec Bohm coronó el marcador con un jonrón de dos carreras contra el relevista Dennis Santana en la novena.

Antes de eso, los Piratas habían logrado un juego de dos carreras en el séptimo. Orion Kerkering hizo un excelente trabajo calmando los ánimos antes de que Jhoan Duran cerrara el asunto.

En el camino hacia la victoria, Bohm y Harper realizaron fantásticas jugadas defensivas detrás de Kerkering.

Los Filis ganaron dos de los primeros tres de la serie, que concluye el jueves por la tarde. El derecho Alan Rangel será titular contra el derecho Jared Jones.