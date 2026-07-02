La decisión del bosque de despedir a Pereira fue una sorpresa completa

Vitor Pereira ha confirmado que ya no es el técnico principal del Nottingham Forest, diciendo que la decisión de despedirlo fue una “sorpresa completa”.

Se espera que Forest nombre al ex entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, como su sucesor de Pereira, con un acuerdo cercano a finalizarse.

Pereira, quien fue el cuarto entrenador principal del Forest en una caótica temporada 2025-26, tomó el cargo en febrero, reemplazando a Sean Dyche.

Durante sus 20 partidos al mando, de los cuales ganó ocho (D6 L6), llevó al Forest a las semifinales de la Europa League y los mantuvo en la Premier League, terminando en el 16º puesto.

El contrato actual de Pereira estaba previsto que se extendiera hasta junio de 2027, y se informó que estaba en conversaciones para renovar su contrato. Aunque esas negociaciones se estancaron el mes pasado, se esperaba que ambas partes las reabrieran esta temporada.

Pero ahora, el ex técnico del Wolves, quien había sido vinculado con un movimiento al lado de la Liga Pro de Arabia Saudita, Al-Hilal, ha confirmado que no estará en el banquillo en el City Ground para la próxima campaña, mucha sorpresa propia.

“Aunque esta decisión me tomó por completo por sorpresa y sin previo aviso, respeto totalmente el derecho del club de tomar las decisiones que considera mejores para su futuro”, dijo Pereira en un comunicado a BBC Sport.

“Naturalmente, estoy decepcionado y entristecido. Realmente creía en lo que estábamos construyendo juntos, y me voy con un sentido de orgullo por todo lo que logramos en los últimos meses.

“Juntos, disfrutamos de un final memorable de la temporada. Aseguramos el estatus de la Premier League del club, llegamos a las semifinales de la Europa League y creamos momentos que permanecerán conmigo para siempre.

“Más importante aún, vi a un grupo de jugadores crecer en confianza, creencia y unión. Verlos desarrollarse, luchar el uno por el otro y representar a este club con pasión ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera.

“Me voy de Nottingham Forest sin rencor ni resentimiento, solo con respeto, gratitud y maravillosos recuerdos.

“El fútbol está lleno de momentos inesperados, y aunque este capítulo ha terminado antes de lo que esperaba, siempre recordaré mi tiempo aquí con orgullo y cariño.

“Este es un club especial, y sinceramente espero que continúe creciendo y logrando grandes cosas.”