Copa del Mundo 2026: Jordan Henderson de Inglaterra se lesiona la muñeca en celebraciones.

El mediocampista de Inglaterra, Jordan Henderson, sufrió una “lesión realmente grave” en la muñeca mientras celebraba la dramática victoria de su equipo en los octavos de final de la Copa del Mundo sobre México, según el entrenador Thomas Tuchel.

Henderson parecía caer de manera incómoda después de caer de los carteles publicitarios en el Estadio Azteca de la Ciudad de México tras la victoria de Inglaterra por 3-2 y fue fotografiado saliendo del campo en una camilla.

La Copa del Mundo del mediocampista de 36 años del Brentford se ha limitado a una aparición de seis minutos al final de la victoria de Inglaterra en el Grupo L sobre Panamá.

“Jordan [Henderson] simplemente se cayó y se lastimó la muñeca. Se ve muy mal”, dijo el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, en BBC One después de la victoria de su equipo el lunes.

“Es una lesión bastante seria y no concuerda con la noche que Jordan esté ahora sin nosotros. El médico me dijo que está en el hospital”.

Henderson está siendo acompañado por un miembro del personal de apoyo de Inglaterra y no viajará de regreso con el equipo el lunes.

El próximo partido de Inglaterra es un enfrentamiento de cuartos de final contra Noruega en Miami el sábado a las 22:00 BST, que se podrá seguir en BBC Radio 5 Live y en la web y la aplicación de BBC Sport.

Henderson probablemente se unirá a Reece James, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva en el primer partido de Inglaterra, en la línea lateral.

Jarell Quansah no está disponible después de recibir una tarjeta roja directa durante la victoria de Inglaterra sobre México.