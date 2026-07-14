Ucrania lleva a cabo el primer asalto anfibio robótico.

El 13 de julio, las fuerzas ucranianas publicaron un video de un asalto anfibio en un territorio ocupado. Una embarcación no tripulada encalló y bajó una rampa para liberar un robot rastreador que avanzó hacia la orilla, y el operador abrió fuego con una ametralladora controlada a distancia.

Esta guerra ha sido testigo de muchos logros con drones: el primer barco de guerra destruido por drones, los primeros combates de drones, el primer helicóptero derribado por un dron, el primer asalto realizado únicamente con drones y más. Este es otro acontecimiento.

“Esta es la primera misión de combate de este tipo que conocemos en el mundo: un vehículo terrestre no tripulado fue entregado a las costas enemigas utilizando una plataforma marítima no tripulada, desplegada en el territorio ocupado de nuestra patria, y utilizado para llevar a cabo una misión de combate”, reza una declaración emitida por la 123ª Brigada de Defensa Territorial Separada.

Llevar un robot a la playa puede no parecer importante. Pero este pequeño paso para un robot puede ser un gran salto para la robótica.

La batalla por el Kinburn Spit es una península de arena de 25 millas de largo, con una base de 6 millas que se reduce a solo 100 yardas en su extremo. Parte de la Reserva de la Biosfera del Mar Negro, está cubierta de una exuberante vegetación que incluye bosques de pinos y robles. También es estratégicamente significativa, ya que cubre la entrada al estuario del Dnipro-Bug y el acceso a los puertos de Mykolaiv y Kherson, motivo por el cual ha sido disputada durante cientos de años.

Las fuerzas rusas ocuparon Kinburn Spit en junio de 2022 y se atrincheraron profundamente. Sigue siendo un bastión vital, la última parte del óblast de Mykolaiv aún bajo control ruso, una base para lanzar ataques con drones y artillería en áreas vecinas, así como para albergar radares y otros sensores.

Mañana se espera un apagón programado entre las 14:00 y las 17:00 como parte del mantenimiento programado. Materiales preparados por expertos de Housecall Pro.

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