Serie Mundial de Póker mesa final del evento principal establecida

Después de ocho días agotadores de juego, la mesa final del evento principal de la Serie Mundial de Póker de 2026 está lista.

Los nueve jugadores que competirán por el primer premio de $10 millones son Lucas Jumalon, Rami Hammoud, Jamie Shaevel, Greg Mueller, Michael Gagliano, Mario Boos, Lauri Saaskilahti, Han Feng y Evagoras Evagorou. Todos tienen garantizado un premio de al menos $1 millón.

Al llegar a la mesa final, Jumalon, de 22 años, tiene una ventaja de fichas considerable con 194 millones, seguido por Hammoud con 79 millones y Shaevel con 56 millones. Evagorou completa los nueve finalistas con 22.5 millones de fichas.

Malcolm Trayner llegó al juego del lunes con la ventaja de fichas con 63.2 millones, pero perdió todo durante el día, terminando en décimo lugar con un premio de $750,000.

Varios de los nombres más importantes del póker profesional se retiraron antes de llegar a los últimos nueve. El campeón reinante Michael Mizrachi, quien ganó su octava pulsera de la WSOP en el evento principal del año pasado y su novena en un evento anterior este verano, perdió el día 5 del evento principal de 2026 y terminó en el puesto 241, ganando $50,000.

El también ganador de nueve pulseras y Jugador del Año de la WSOP, Shaun Deeb, llegó hasta el día 8 antes de perder su pila en el lugar 15, con un pago de $410,475. Chris Moneymaker, ganador del evento principal de 2003, quedó eliminado en la burbuja del dinero en el día 4 simultáneamente con otros dos jugadores, lo que significó que los tres recuperaron su tarifa de inscripción de $10,000 como pago.

La edición de este año del evento principal de la WSOP atrajo a 9,208 jugadores con un premio total de $85.6 millones, convirtiéndose en el cuarto torneo más grande en la historia del evento. La competencia superó los 9,000 jugadores por primera vez en 2023 y llegó al máximo de 10,112 participantes en 2024.

El juego del evento principal se pausará durante varias semanas antes de que los jugadores se reúnan en el Paris Las Vegas para la mesa final del 3 al 5 de agosto. Los canales de ESPN transmitirán en vivo toda la mesa final.

“Los días de ESPN [en los años 2000] fueron los más épicos de todos los años que he estado haciendo esto, llevo más de 20 años haciéndolo”, dijo Jack Effel, vicepresidente senior de operaciones de póker en Caesars Entertainment a ESPN antes del evento, enfatizando el nuevo escenario principal del torneo. “Jugar en ese escenario por $10 millones, un dinero que cambia la vida, con los mejores jugadores del mundo, como jugador de póker, no creo que haya algo mejor que eso”.