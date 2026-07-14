StubHub demandado por fraude de acción colectiva de clientes por trabajo secundario de CEO como corredor de boletos.

StubHub enfrenta una demanda colectiva tras revelarse que su CEO es también el socio principal de un intermediario de entradas que ha generado millones de dólares en la plataforma.

La demanda, presentada el lunes (13 de julio) y obtenida por Billboard, se centra en las revelaciones de que el CEO de StubHub, Eric Baker, tiene una participación en el fondo de reventa de entradas Andro Capital. StubHub reveló esta información a los reguladores antes de su oferta pública inicial de $758 millones en septiembre de 2025, pero se hizo pública el viernes (10 de julio) a través de un informe de CBC News que exploró esos documentos de la oferta pública.

En los documentos previos a la oferta pública presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), StubHub explicó que el fondo de Baker ha vendido entradas de reventa en la plataforma desde 2008 y ha generado más de $5 millones en ingresos desde 2022. La empresa afiliada de Andro Capital, Colloquy Capital, también tiene un acuerdo de referencia con StubHub, según los documentos regulatorios y CBC.

La demanda del lunes afirma que aunque StubHub proporcionó esta información a los reguladores, no la hizo pública para los compradores de entradas ordinarios. Por el contrario, el demandante Louis Sanquini afirma que StubHub fue anunciado como una plataforma que “conecta a compradores y vendedores independientes” cuando ingresó al sitio web para comprar entradas para un concierto de Kiss en el Madison Square Garden en 2023 y un partido de fútbol del New York Red Bulls en 2024.

Sanquini busca representar a una clase nacional de fans que compraron entradas en StubHub sin saber del interés financiero de Baker. La demanda busca daños financieros por presunta fraudulencia, enriquecimiento injusto y violaciones de la ley de protección al consumidor. El abogado de Sanquini, Keven Steinberg, dijo en un comunicado el lunes que el caso trata sobre “transparencia y confianza del consumidor”.

Un representante de StubHub se negó a comentar sobre el asunto el lunes. En una declaración a CBC para el artículo del viernes, un portavoz de la empresa dijo que la propiedad de Baker en Andro Capital y su participación “se han revelado completamente en los documentos públicos de la SEC de StubHub”.

StubHub salió a bolsa en la Bolsa de Nueva York en septiembre de 2025 a $23.50 por acción. El precio de las acciones ha disminuido desde entonces, lo que ha llevado a los inversores a demandar a la empresa por presuntamente ocultar problemas de flujo de efectivo antes de la oferta pública inicial. StubHub niega esas afirmaciones, diciendo que sus materiales regulatorios “contenían divulgaciones detalladas” abordando todas las complejidades de su negocio.