ÚLTIMA HORA: Brighton ficha al defensa Vuskovic del Tottenham

Brighton ha completado la contratación del defensor central Luka Vuskovic de Tottenham por una tarifa que podría ascender a £50 millones.

El jugador de 19 años ha firmado un contrato de cinco años en el Amex con la opción de un sexto.

Se convierte en la tercera venta más importante de los Spurs en los últimos 10 años, siguiendo los pasos de Harry Kane y Kyle Walker.

La firma es un golpe para Brighton, que tiene una reputación bien ganada por fichar jóvenes jugadores y obtener beneficios de ellos.

Hurzeler dice que Vuskovic necesitará tiempo para adaptarse

El jefe de las Gaviotas, Fabian Hurzeler, le dijo al sitio web oficial del club: “Luka ha tenido un comienzo fantástico en su carrera, es algo que hemos seguido de cerca”.

“La temporada pasada demostró que puede jugar a un nivel muy alto y queremos ayudarlo a construir sobre eso dentro de nuestro entorno”.

“Ha habido muchas noticias externas sobre la llegada de Luka, pero sigue siendo un joven que necesitará tiempo para adaptarse a las exigencias de jugar para Brighton y la Premier League. Sin embargo, confiamos en que lo asumirá con éxito”.

Joven estrella Vuskovic destinado a grandes cosas

Vuskovic comenzó con Hajduk Split, haciendo su debut en el primer equipo dos días después de cumplir 16 años.

Continuó progresando en préstamos con Radomiak Radom y Westerlo antes de unirse a los Spurs en 2025 en un acuerdo que se había acordado dos años antes.

El internacional croata pasó la temporada pasada cedido en Hamburgo, disputando 30 partidos en todas las competiciones y siendo nombrado el Novato del Año de la Bundesliga.

Es el segundo acuerdo que se cierra entre Brighton y Spurs este verano.

El mes pasado, el defensor internacional de Países Bajos Jan Paul van Hecke hizo el cambio opuesto, uniéndose a Tottenham desde Brighton por una tarifa de £52 millones.

Van Hecke, que tenía 12 meses restantes en su contrato con Brighton, se reunirá con el ex jefe de Brighton, Roberto De Zerbi, en el norte de Londres.