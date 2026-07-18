Quién gana en la final de la Copa del Mundo entre Mes…

NUEVA YORK — Puede que no suceda porque este deporte es increíblemente impredecible, a veces para mejor, a veces para peor, pero es imposible ignorar la narrativa previa a la final del Mundial de la FIFA del domingo. El mejor del mundo dando paso al próximo mejor. Lionel Messi de Argentina pasando la antorcha al fenómeno español Lamine Yamal. O, igual de convincente (si no más), Messi triunfando y diciendo, “Aún no, chico, este sigue siendo mi momento”.

La conexión entre ellos es casi mística.

Ya conoces la historia: Hace diecinueve años, más o menos, un orgulloso padre inscribe a su recién nacido en un concurso para aparecer en un calendario benéfico con jugadores del Barcelona. Gana, y su hijo y su madre aparecen en una sesión de fotos con un delantero de 20 años que acaba de establecerse en el primer equipo la temporada anterior. Aparecen juntos — el joven jugador desgarbado y de pelo largo bañando sinceramente al niño de mejillas regordetas en una gran bañera azul polvo.

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Los nerds pueden calcular la probabilidad de que uno de los mejores jugadores de fútbol comunione con su heredero aparente –quien está muy adelantado en su desarrollo, por cierto– cuando este último tenía solo unos meses de edad.

Los críticos pueden hablar con pretenciosidad sobre el simbolismo de la bañera, el agua y el ritual de unción e investidura.

Los creyentes pueden citarlo como evidencia adicional de que existe un plan cósmico mayor y misterioso en el universo, un significado para nuestra existencia.

El resto de nosotros simplemente nos maravillaremos y nos preguntaremos si el domingo por la tarde, cerca de la salida 18W del New Jersey Turnpike, entre los humedales artificiales y vertederos de Meadowlands, se cumplirá la sucesión profetizada en esas viejas fotos del calendario. O si necesitaremos esperar un poco más porque Messi aún no está listo para bajarse de su trono.

Para algunos, la yuxtaposición puede parecer extraña. Y en muchos aspectos, lo es. Messi tiene 39 años, Yamal cumplió 19 recién el lunes. Messi estaba jugando –y anotando– en el Mundial antes de que Yamal siquiera fuera concebido, y mucho menos naciera.

Por supuesto, también podríamos no obtener ninguno de los dos. Podríamos ver a ambos, Yamal y Messi, ofreciendo actuaciones mediocres en el escenario más grande porque incluso el genio se toma días libres. Podríamos ver el juego decidido por otra persona, con ambas superestrellas relegadas a un estatus entre espectador y actor de reparto. Eso puede suceder en este deporte porque aunque las estrellas importan, los equipos importan más.

Pero, realmente, no queremos eso. Queremos que nuestras estrellas brillen, y la sensación es que uno de estos dos marcará la diferencia el domingo. Ya sea aceptando el relevo y asumiendo el papel del próximo mejor jugador de todos los tiempos o despidiéndose y ascendiendo directamente al Valhalla del fútbol en su última aparición en un Mundial.

Solo podemos esperar.