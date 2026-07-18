Jelly Roll va a San Quintín para el nuevo video Hands Up

El cantante dijo: “Realmente una de las cosas más especiales que he tenido la oportunidad de hacer”, al referirse a la filmación del video en la misma prisión de California donde Johnny Cash se presentó. Seis décadas después de la actuación de Cash en San Quentin, Jelly Roll continúa con ese legado y visita la prisión del norte de California para su nuevo video “Hands Up”. El cantante, que ha sido abierto sobre su tiempo tras las rejas, llamó a la filmación del video “Hands Up” como “realmente una de las cosas más especiales que he tenido la oportunidad de hacer”. El cantante reiteró: “Estos no son actores. Esto no es un set de película”. Jelly Roll se une a una lista estelar de artistas, desde Cash hasta Frank Sinatra y Metallica, que han llevado su arte al ahora Centro de Rehabilitación de San Quentin fuera de San Francisco. “Mil gracias a todos los involucrados, especialmente a los chicos en la instalación, San Quinten y cada miembro del personal, todos los que trabajaron en el video desde el director hasta los asistentes asistentes”, agregó Jelly Roll. “Este puede ser el mejor video de mi carrera, pero tal vez tengo un sesgo de recencia lolol”. El video de “Hands Up” llegó horas después de que se revelara que Jelly Roll y Bunnie Xo finalizaron su divorcio después de 10 años de matrimonio.