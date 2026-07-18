Lichtsteiner respalda a Spalletti para que Juventus regrese a la Liga de Campeones

Lichtsteiner respalda a Spalletti para que Juventus regrese a la Liga de...

El exdefensa de la Juventus Stephan Lichtsteiner cree que Luciano Spalletti es la persona adecuada para guiar al club de regreso a la Liga de Campeones.

Los Bianconeri no lograron clasificarse para la competencia principal de la UEFA después de terminar sextos en la Serie A la temporada pasada, a dos puntos del cuarto lugar.

La Juve empató con el Torino en el último día, mientras que solo ganaron uno de sus últimos cinco juegos de la campaña (D3 L1).

La Juve terminó fuera de los cuatro primeros en la Serie A por segunda vez en las últimas cuatro temporadas (también en 2022-23, séptimo), después de 11 campañas consecutivas terminando en el cuarto lugar o más alto.

Mientras tanto, Spalletti no había terminado una campaña de la Serie A como entrenador por debajo del cuarto lugar desde 2008-09 con la Roma (sexto).

Lichtsteiner jugó junto a figuras como Andrea Pirlo y Gianluigi Buffon durante su tiempo en Turín, y cree que la Juve debe producir líderes similares bajo Spalletti si quieren volver a lo más alto del fútbol italiano.

“Desde lejos es muy difícil evaluar la situación o dar consejos, pero la Juventus tiene a Luciano Spalletti, que es más que capaz, un excelente entrenador, uno de los mejores”, dijo Lichtsteiner después del empate amistoso 0-0 de los Bianconeri con el Basilea, a quien ahora entrena, el sábado.

“Estoy seguro de que lo arreglará todo y llevará a la Juventus de vuelta a la Liga de Campeones el próximo año. Tengo mucha confianza en él.

“Es difícil hacer una comparación. Obviamente, con Pirlo, Buffon y [Alessandro] Del Piero había pilares enormemente importantes, que quizás no se ven hoy.

“Esos jugadores ya no están aquí, y en mi opinión, la Juventus tendrá que reconstruir ese tipo de liderazgo también.

“Cuando llevas esta camiseta, tienes que ganar. Esa es la presión en la Juventus.”

La Juve también se enfrentará al Chelsea y al Inter en amistosos de pretemporada mientras se preparan para la campaña 2026-27.

Los Bianconeri se enfrentarán al Frosinone el 23 de agosto en su primer partido competitivo de la temporada.