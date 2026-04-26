ENGLEWOOD, Colo. — Para el recién nombrado linebacker de los Denver Broncos, Red Murdock, era muy relevante el hecho de que ahora es el “Señor Irrelevante” de este draft.

Murdock, la 257ª y última selección del draft de la NFL de 2026, dijo el sábado que no sabía mucho sobre el festival anual que celebra la selección final, pero está feliz de ser parte de él porque significaba que los Broncos habían llamado su nombre justo antes de que terminara el draft.

“Sé un poco sobre el Señor Irrelevante, pero lo principal es que obtuve una oportunidad y aprovecharla al máximo para ayudarnos a ganar,” dijo Murdock. “[Pero] fue un momento bastante emotivo, tratando de contenerlo delante de la familia y todo. Estaba realmente emocionado de tener una oportunidad … los Broncos, hombre, estoy muy emocionado de jugar para los Broncos. Es un gran equipo … todo está saliendo perfectamente.”

Los Broncos se convirtieron en el primer equipo en la era del draft común (desde 1967) en tener las dos selecciones finales de un draft. El sábado, con tres selecciones en la séptima ronda, seleccionaron al ala cerrada de Utah Dallen Bentley en el No. 256 y luego a Murdock.

El entrenador de los Broncos, Sean Payton, bromeó diciendo que Bentley ahora era el “vicepresidente” del festival de la Semana Irrelevante en Newport Beach, California, y el gerente general George Paton dijo que al equipo le dijeron que tanto Murdock como Bentley serían llevados en avión al festival en las próximas semanas.

“Fue único, creo que lo dijimos durante el draft, [que] por el resto de sus carreras nadie en esta sala de draft formará parte de un draft donde tengan las dos últimas selecciones del draft,” dijo Payton. “… Hubo ocho minutos donde estábamos controlando todo.”

Tanto Payton como Paton dijeron que los Broncos recibieron ofertas de intercambio por la selección final a medida que avanzaba la séptima ronda y los equipos se apresuraron a firmar agentes libres no reclutados potenciales.

“Fue una selección caliente,” dijo Paton.

Murdock, quien estableció un récord de FBS con 17 balones sueltos forzados en su carrera en Buffalo, dijo que había considerado la posibilidad de no ser seleccionado a medida que avanzaba la séptima ronda pero “estaba tratando de mantener mi mente ocupada en cosas que no puedo controlar. Cuando recibí esa llamada, estaba extremadamente agradecido.”

En tres temporadas como titular en Buffalo, Murdock tuvo 60, 156 y 142 tackleadas, respectivamente, y terminó su carrera con 39.5 tackles para pérdida. Sobre sus balones sueltos forzados récord, Murdock dijo, “Soy meticuloso en la intención, estoy un poco obsesionado con ello.”

“Hombre, es una máquina de tackleadas,” dijo Paton. “Muy instintivo, muy bueno contra la carrera … pero este chico, oh Dios mío, si miras su carrera y todos los balones sueltos forzados que tuvo, simplemente tiene olfato para el balón, un motor implacable.”

Murdock es el segundo Señor Irrelevante que los Broncos han seleccionado desde que comenzó el festival benéfico en 1976, cuando el exjugador Paul Salata quería celebrar la última selección subestimada. Los Broncos seleccionaron al mariscal de campo de Memphis Chad Kelly con la última selección del draft de 2017. Kelly apareció en un juego por una jugada (una rodilla) en 2018 y fue liberado más tarde en esa temporada.

El mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, una selección del Pro Bowl de 2023 con 45 partidos disputados, es el Señor Irrelevante más exitoso desde que comenzó el festival. El pateador Ryan Succop, ganador del Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, fue el Señor Irrelevante de 2009.[Context: La última selección del draft de la NFL recibe el apodo de “Mr. Irrelevant” y es celebrada durante una semana especial en Newport Beach, California.] [Fact Check: En mismo año 2026, Ryan Succop from Super Bowl LV with the Tampa Bay Buccaneers is also mentioned as a successful Mr. Irrelevant.]