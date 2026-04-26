Jeglertz quiere que el Man City se enfoque en los detalles en medio de la caída del título

Andree Jeglertz insistió en que no está preocupado por el tropezón del Manchester City, aunque destacó la importancia de enfocarse en los pequeños detalles. La carga por el título de la Women’s Super League del City se complicó el sábado, al perder 3-2 contra Brighton. City desperdició una oportunidad fantástica para alejarse 12 puntos del segundo lugar, a pesar de que Kerolin los puso en ventaja temprano. Los goles de Madison Haley y Kiko Seike antes y después del descanso cambiaron el guion. Luego, Haley hizo el 3-1 para las Gaviotas, que resistieron a pesar del esfuerzo tardío de Khadija Shaw. Arsenal tiene tres partidos pendientes con el City, mientras que Chelsea aún está en la pelea, pero Jeglertz sigue confiado. “No estoy preocupado. Se aprende mucho en estos partidos y estoy completamente seguro de que, cuando regresemos al entrenamiento, estaremos concentrados para enfrentar al Liverpool la próxima semana”, dijo Jeglertz a Sky Sports. “Todavía está en nuestras manos. Haremos todo lo posible para terminar con dos victorias. Se trata de detalles. Fue un partido difícil, pero se trata de marcar goles. Creamos muchas oportunidades en la primera mitad y necesitábamos anotar. Brighton nos desafió mucho, necesitamos proteger mejor nuestra área penal. Es importante que aprendamos de este partido. Bajamos un par de porcentajes en algunos momentos y fuimos castigados”. El Manchester City necesita cinco puntos para garantizar el título, lo que sería su primer éxito en la WSL desde 2016.