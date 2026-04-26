Resumen europeo: Bayern se lleva un emocionante thriller de siete goles mientras que PSG amplía su ventaja en la cima.

En un emocionante enfrentamiento en la Bundesliga, los recién coronados campeones del Bayern remontaron tres goles contra el Mainz para ganar 4-3.

Dominik Kohr, Paul Nebel y Sheraldo Becker pusieron a los locales en una posición de mando al irse al descanso en el Mewa Arena.

Sin embargo, los goles en la segunda mitad de Nicolas Jackson, Michael Olise, Jamal Musiala y Harry Kane cambiaron el curso del partido y llevaron a los ganadores del título de Vincent Kompany a 18 puntos por delante del segundo clasificado, Borussia Dortmund.

Mientras tanto, las esperanzas del Leverkusen de asegurar un lugar europeo para la próxima temporada recibieron un impulso al vencer al Koln 2-1 gracias a un doblete de Patrik Schick.

El delantero checo marcó primero desde el punto de penalti antes de anotar de nuevo tras el descanso para asegurar la victoria a pesar de que Luca Waldschmidt descontó con menos de 15 minutos restantes.

Tras el empate del Lens el viernes, el PSG tuvo la oportunidad de abrir una ventaja de seis puntos en lo más alto de la Ligue 1, lo cual aprovecharon al vencer cómodamente al Angers 3-0 a pesar de acabar el partido con un jugador menos.

Kang-in Lee abrió el marcador para los campeones franceses, con Senny Mayulu duplicando la ventaja.

Lucas Beraldo añadió un tercero antes de que Goncalo Ramos fuera expulsado con poco más de un cuarto de hora restante.

El Lyon superó al Auxerre en su intento de alcanzar al Lens en segundo lugar, gracias a un doblete de Roman Yaremchuk y un gol de Corentin Tolisso en una victoria por 3-2. Sinaly Diomande y Bryan Okoh marcaron para Auxerre.

Con la victoria del Barcelona casi asegurándoles el título de LaLiga, el Atlético de Madrid esperaba acercarse al tercer clasificado, Villarreal, y lo logró con una victoria por 3-1 sobre el Athletic Club.

Aitor Paredes dio la ventaja al Athletic, pero los goles en la segunda mitad de Antoine Griezmann y un doblete de Alexander Sorloth cambiaron el rumbo del partido.

Gorka Guruzeta descontó tarde, pero fue demasiado tarde para el Athletic.

En otros resultados, el Valencia venció al Girona 2-1, mientras que el Alavés superó al Mallorca por el mismo marcador.

En la Serie A italiana, el Roma continuó su impulso para asegurar un lugar europeo para la próxima temporada con una victoria por 2-0 sobre el Bologna en el Estadio Renato Dall’Ara.

El cedido del Aston Villa, Donyell Malen, abrió el marcador para los visitantes después de solo siete minutos, finalizando bien después de ser encontrado en el área.

El internacional holandés fue fundamental en el segundo antes del descanso, proporcionando un sublime pase exterior-del-botín para que Neil El Aynaoui empujara el balón a la red y le diera al Roma los tres puntos y saltara por encima de Como – que tiene un partido pendiente – al quinto lugar.