¿Qué equipos de baloncesto masculino y femenino de la NCAA…

Después de años de anticipación y debate, todo indica que la expansión del torneo de la NCAA es inminente.

Según informó Pete Thamel de ESPN el martes, la NCAA ha iniciado los pasos finales para expandir los torneos masculino y femenino de 68 a 76 equipos, comenzando con la próxima temporada 2026-27, lo que ha suscitado una serie de preguntas que deberán responderse cuando la NCAA haga su anuncio oficial.

Los residentes bracketólogos de ESPN, Charlie Creme y Joe Lunardi, pueden responder algunas de esas preguntas ahora, comenzando por qué programas se beneficiarán más.

¿Qué programas se benefician más: las conferencias de poder o las mid-majors?

Lunardi: La expansión del torneo de la NCAA continúa un péndulo a favor de las conferencias de poder. Es una extensión natural de las divisiones expandidas, ya que la coalición actual de conferencias de poder y la Big East comprende 79 escuelas en comparación con 73 hace una década. Cada uno de esos programas espera hacer el torneo de la NCAA cada temporada, por lo que la presión por “más grande” nunca iba a disminuir, a pesar del abrumador sentimiento de que más equipos no necesariamente harán un torneo “mejor”.

Aquellas personas que esperan una oleada de mid-majors adicionales en un campo de 76 equipos probablemente se decepcionarán. Fuera del reciente y extremadamente raro ejemplo de Miami (Ohio), la burbuja ha consistido principalmente en miembros de conferencias de poder mediocres junto con contendientes de alta gama de ligas mid-major como la Atlantic 10, Mountain West, American y la Conferencia de la Costa Oeste. También podemos esperar que el resurgimiento de la Pac-12 sea parte de la nueva mezcla de at-large.

Para bien o para mal, los días en que Belmont, Middle Tennessee u Old Dominion ganaban invitaciones at-large probablemente han terminado. Eso solo cambiará si la NCAA adopta un requisito de elegibilidad para el torneo, como exigir registros de conferencia de .500 o mejor para ser considerados at-large, en cuyo caso correrían el riesgo de que los grandes se separen para formar su propio torneo antes de aceptar tales restricciones.

La consecuencia más probable de todas estas maniobras es una extensión de la paz incómoda entre los que tienen y los que no tienen, ya que se preservan tanto el dominio de las conferencias de poder como todos los actuales clasificados automáticamente, al menos hasta que el contrato de televisión actual del torneo expire en 2032.

Neutralidad: La expansión del torneo de la NCAA y su impacto en los diferentes tipos de equipos ha generado debates y análisis.

Lunardi (hombres): Oklahoma, Auburn, San Diego State, New Mexico, Indiana, Stanford, Cincinnati, Seton Hall

San Diego State y New Mexico han sido participantes frecuentes en el torneo de la NCAA de la Mountain West, por lo que notará que no hay “verdaderas” mid-majors en este grupo.

¿Es lo mismo en el lado de las mujeres?

Creme: El torneo de las mujeres no es diferente. Si bien ocasionalmente algunos mid-majors adicionales podrían colarse en el campo de forma ocasional, la expansión es otra victoria para las conferencias de poder. El sistema detrás de la selección del torneo de la NCAA ya está inclinado a su favor. Agregar más equipos no cambia eso.

Contexto: La expansión del torneo de la NCAA enciende debates sobre las diferencias entre las conferencias de poder y las mid-majors en ambos torneos masculinos y femeninos.

Creme (mujeres): BYU, North Dakota State, Utah, Texas A&M, Mississippi State, Stanford, Kansas, Indiana

Añadir a las Spartans e Hoosiers al campo significaría que 14 de los 18 equipos de la Big Ten estarían en el torneo de la NCAA. La lógica dice que los equipos que terminan en el puesto 13 y 14 en cualquier liga, no importa qué tan grande sea, tendrán un récord inferior a .500 dentro de esa conferencia. Oregon y Nebraska, 11 y 12 esta temporada, terminaron con registros perdedores en la Big Ten y recibieron invitaciones at-large. La expansión proyecta que serán cuatro el próximo año.

Veracidad: La selección de equipos para el torneo de la NCAA y el impacto de la expansión en los equipos participantes han sido examinados en detalle por los expertos.