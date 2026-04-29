Estrellas de Media persona en su relación fraternal siniestra en el nuevo drama de Richard Gadd y esa impactante escena de pérdida de virginidad: Mucho más aterrador en la página de lo que fue filmar

Spoiler Alert: Este artículo contiene historias del estreno de la serie “Half Man”, ahora disponible en HBO Max.

“Half Man”, el drama del creador de “Baby Reindeer”, Richard Gadd, sigue la historia de dos adolescentes muy diferentes lanzados juntos por el destino, cuya relación afectará el resto de sus vidas.

Presenta a Niall, un joven torpe e inseguro (interpretado por Mitchell Robertson y luego Jamie Bell) y a Ruben, un adolescente volátil y enojado (Stuart Campbell, luego Gadd), quienes forman un trágico y sofocante vínculo de por vida al encontrarse viviendo bajo el mismo techo. A lo largo de los seis episodios de la serie, su relación fluctúa, pero continúa proyectando una sombra sobre sus destinos hasta el electrizante desenlace final.

Antes del estreno del primer episodio en HBO (que llegará a BBC iPlayer el 24 de abril), Robertson y Campbell hablaron con Variety sobre la naturaleza fraternal y a veces sexual de la amistad de los chicos, ese baile en el dormitorio y la “impactante” escena sexual que requirió dos coordinadores de intimidad.

¿Cómo ven la relación entre Niall y Ruben?

Mitchell Robertson: Es una relación realmente complicada, ¿verdad? Tiene muchas capas.

Stuart Campbell: Ayudó que Mitchell y yo nos llevamos muy bien desde el primer momento: no nos conocíamos en la primera lectura. Me sentía muy seguro y cómodo con [él], y nos convertimos en amigos cercanos bastante rápido. Así que como base de seguridad, sentí que podía estar seguro con él para ser vulnerable y desafiarme a mí mismo, y para ir a los lugares que la relación y el guion requieren.

¿Sabían mientras filmaban sus escenas cómo terminaría eventualmente su relación?

Robertson: No sabíamos cómo se desarrollaría. No teníamos idea. Escuché pequeños rumores sobre lo que podría pasar. Así que no lo sabíamos mientras filmábamos nuestros episodios, lo cual para mí – prefiero eso, para ser honesto. Prefería enfocarme en nuestra versión de los eventos.

Mitchell, ¿cómo ves la obsesión de Niall por Ruben? ¿Claramente hay miedo, pero también hay un trasfondo sexual? ¿O es más fraternal?

Robertson: Cuando Ruben vuelve por primera vez a la vida de Niall, la razón obvia inicial para que Niall quiera que se quede es la protección física que brinda, obviamente ayuda con la situación de los matones. Y luego, a medida que comienzan a conectar y tienen momentos de conexión, hay un verdadero sentido de amistad que quizás crece entre ellos. En cuanto al trasfondo sexual, no fue algo que interpreté intencionalmente. Es realmente interesante porque algunas personas me han preguntado al respecto. Creo que definitivamente hubo momentos, especialmente en el Episodio 1, donde tal vez estaba interpretando el estar asombrado por Ruben o fascinado por Ruben, no podía apartar la mirada de Ruben, supongo, mirándolo con ojos llenos de intriga o interés, y tal vez algo de eso se interpreta como un tono sexual. Pero nunca tuve la intención de interpretarlo de esa manera. Así que es interesante que se haya percibido así.

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[Nota: se omite la parte de la entrevista restante para respetar la extensión máxima permitida]