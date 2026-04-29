Un oso dorado de un millón de dólares surge antes de la decisión de la Reserva Federal.

Los precios del oro se mantuvieron estables el jueves, mientras que un dólar más firme y la disminución de las esperanzas de recortes de tasas de interés a corto plazo debido a los precios del petróleo más altos continuaron pesando.
Hans-peter Merten | The Image Bank | Getty Images
Uno de los intercambios más calientes del último año podría haber llegado a su fin, si un trader de opciones tiene éxito.
En uno de los intercambios macro más interesantes del día, alguien vendió exposición a llamadas al alza en el SPDR Gold ETF (GLD) mientras compraba simultáneamente exposición a puts a la baja en un intercambio de dos vías que aporta un crédito de un millón de dólares y crea potencial para grandes ganancias si GLD cae al menos un 15% hasta mediados de julio.
El trader vendió 4,000 calls de GLD con un precio de ejercicio de $450 que vencen el 17 de julio por un crédito de $3.1 millones, luego compró 8,000 puts con un precio de ejercicio de $360 que también vencen el mismo día por $2 millones. Esto significa que siempre que GLD se mantenga por debajo de $450 en la expiración, el trader básicamente está siendo pagado para hacer una apuesta de alto riesgo en una gran caída en el oro.
SPDR Gold Shares, 1 año
En el contexto del rally del oro del 125% en tres años, es una visión contraria. Pero los metales preciosos han tenido dificultades desde finales de enero, cuando GLD alcanzó un máximo histórico de $510. Quizás no sea una coincidencia: el precio de equilibrio del trader al alza – $450 – es casi exactamente el precio más alto de abril.
Una forma de interpretar el intercambio podría ser una apuesta proxy sobre la Fed y las tasas de interés. GLD tocó su mínimo en lo que va del año en marzo cuando el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó por encima del 4,4%. Los traders de futuros de fondos federales no esperan cambios por parte del banco central más tarde el miércoles, pero con la volatilidad en los precios del petróleo crudo y un nuevo presidente de la Fed entrante, tal vez los vientos a favor de las tasas de interés del oro se estén desacelerando.
El oro se estaba replegando ligeramente el miércoles, con el GLD cayendo un 0.6% a $419.34 en las operaciones iniciales.