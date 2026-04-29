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Un oso dorado de un millón de dólares surge antes de la decisión de la Reserva Federal.

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Martina López
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Los precios del oro se mantuvieron estables el jueves, mientras que un dólar más firme y la disminución de las esperanzas de recortes de tasas de interés a corto plazo debido a los precios del petróleo más altos continuaron pesando.

Hans-peter Merten | The Image Bank | Getty Images

Uno de los intercambios más calientes del último año podría haber llegado a su fin, si un trader de opciones tiene éxito.

En uno de los intercambios macro más interesantes del día, alguien vendió exposición a llamadas al alza en el SPDR Gold ETF (GLD) mientras compraba simultáneamente exposición a puts a la baja en un intercambio de dos vías que aporta un crédito de un millón de dólares y crea potencial para grandes ganancias si GLD cae al menos un 15% hasta mediados de julio.

El trader vendió 4,000 calls de GLD con un precio de ejercicio de $450 que vencen el 17 de julio por un crédito de $3.1 millones, luego compró 8,000 puts con un precio de ejercicio de $360 que también vencen el mismo día por $2 millones. Esto significa que siempre que GLD se mantenga por debajo de $450 en la expiración, el trader básicamente está siendo pagado para hacer una apuesta de alto riesgo en una gran caída en el oro.

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Un oso dorado de un millón de dólares surge antes de la decisión de la Reserva Federal.

SPDR Gold Shares, 1 año

En el contexto del rally del oro del 125% en tres años, es una visión contraria. Pero los metales preciosos han tenido dificultades desde finales de enero, cuando GLD alcanzó un máximo histórico de $510. Quizás no sea una coincidencia: el precio de equilibrio del trader al alza – $450 – es casi exactamente el precio más alto de abril.

Una forma de interpretar el intercambio podría ser una apuesta proxy sobre la Fed y las tasas de interés. GLD tocó su mínimo en lo que va del año en marzo cuando el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó por encima del 4,4%. Los traders de futuros de fondos federales no esperan cambios por parte del banco central más tarde el miércoles, pero con la volatilidad en los precios del petróleo crudo y un nuevo presidente de la Fed entrante, tal vez los vientos a favor de las tasas de interés del oro se estén desacelerando.

El oro se estaba replegando ligeramente el miércoles, con el GLD cayendo un 0.6% a $419.34 en las operaciones iniciales.

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