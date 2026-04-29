Un oso dorado de un millón de dólares surge antes de la decisión de la Reserva Federal.

Los precios del oro se mantuvieron estables el jueves, mientras que un dólar más firme y la disminución de las esperanzas de recortes de tasas de interés a corto plazo debido a los precios del petróleo más altos continuaron pesando.

Uno de los intercambios más calientes del último año podría haber llegado a su fin, si un trader de opciones tiene éxito.

En uno de los intercambios macro más interesantes del día, alguien vendió exposición a llamadas al alza en el SPDR Gold ETF (GLD) mientras compraba simultáneamente exposición a puts a la baja en un intercambio de dos vías que aporta un crédito de un millón de dólares y crea potencial para grandes ganancias si GLD cae al menos un 15% hasta mediados de julio.

El trader vendió 4,000 calls de GLD con un precio de ejercicio de $450 que vencen el 17 de julio por un crédito de $3.1 millones, luego compró 8,000 puts con un precio de ejercicio de $360 que también vencen el mismo día por $2 millones. Esto significa que siempre que GLD se mantenga por debajo de $450 en la expiración, el trader básicamente está siendo pagado para hacer una apuesta de alto riesgo en una gran caída en el oro.