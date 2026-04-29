Ampadu: Leeds llevará lecciones de la eliminación de la FA Cup a la batalla por el descenso de la Premier League

Ampadu: Leeds llevará lecciones de la eliminación de la FA Cup a...

El capitán del Leeds United, Ethan Ampadu, cree que llevarán sus aprendizajes de la derrota en la Copa FA ante el Chelsea hacia el tramo final de la Premier League.

Los Blancos perdieron 1-0 contra el Chelsea en el Estadio de Wembley el fin de semana pasado, poniendo fin a sus esperanzas de ganar la Copa FA por primera vez desde 1972.

El equipo de Daniel Farke vuelve su atención de nuevo a la batalla por el descenso en la Premier League, donde les quedan cuatro partidos, comenzando con un partido en casa contra el Burnley.

El Leeds está seis puntos por encima del Tottenham, que está en el 18º lugar, mientras que la supercomputadora Opta les otorga solo un 1.3% de posibilidades de ser relegados esta temporada.

Ampadu está seguro de que el Leeds tiene lo necesario para mantener su estatus en la Premier League por otra temporada.

“Nos metemos en cada partido con la confianza de que podemos jugar, podemos mostrar nuestro nivel”, dijo Ampadu a LUTV.

“No creo que sea culpa de nadie, simplemente es una lección a aprender para estos próximos cuatro partidos.

“Nuestro objetivo, por supuesto, era llegar tan lejos como pudiéramos en la Copa FA, tomarlo ronda por ronda. Una vez que estás aquí, quieres llegar a la final, pero tenemos la Premier League y queremos sobrevivir.

“Y tenemos plena confianza en que si jugamos como lo hemos hecho en las últimas semanas, podemos lograrlo.

“Así que creo que nos respaldaremos mutuamente y empujaremos en estos últimos cuatro”.

Por otro lado, el Burnley ya ha sido relegado después de perder 1-0 ante el Manchester City en su último partido.

Su promedio de 9.1 tiros por partido y tres tiros a puerta por partido son los más bajos de la Premier League esta temporada, y los más bajos en una sola campaña en la competición.

Martin Dubravka expresó su decepción por el descenso del Burnley, pero está decidido a terminar la temporada en un tono alto para los fanáticos.

“Estoy decepcionado. Queríamos permanecer en la liga pero, desafortunadamente, no lo logramos”, dijo el portero del Burnley.

“El comienzo de la temporada fue un poco complicado, diría yo. Jugando contra equipos superiores, no sumamos los puntos, y necesitas los puntos para mantenerte en la liga.

“Estuvimos muy cerca en algunas ocasiones, pero no entregamos.

“Necesitamos darlo todo; aún quedan cuatro partidos por jugar. Necesitamos dar algo a los aficionados porque nos apoyan semana a semana.

“Queremos devolverles algo en los juegos restantes”.

JUGADORES A SEGUIR

Leeds United – Dominic Calvert-Lewin

De todos los jugadores que han tenido al menos 40 tiros en la Premier League esta temporada, Calvert-Lewin tiene el más alto porcentaje de intentos a primera instancia (79% – 53/67).

El delantero ha marcado 11 goles en la máxima categoría esta temporada, su tercer total más alto en una sola campaña (16 en 2020-21, 13 en 2019-20).

Burnley – Zian Flemming

Flemming ha marcado nueve goles en la Premier League esta temporada. El último jugador del Burnley en llegar a los dos dígitos fue Chris Wood (12 en 2020-21), mientras que el único jugador que lo logró en una temporada en la que el Burnley fue relegado fue Danny Ings (11 en 2014-15).

PRONÓSTICO DEL PARTIDO: VICTORIA DEL LEEDS UNITED

El Leeds está invicto en sus últimos cinco partidos de la Premier League (G2 E3); han sumado tantos puntos (siete) y marcado más goles (siete) en sus últimos tres partidos de liga que en los ocho anteriores combinados (siete puntos, seis goles).

Esta es la sexta vez que el Leeds se enfrenta a un equipo en la Premier League que ya ha sido relegado, y la primera desde mayo de 2021 contra el West Brom. Han ganado cada uno de los cinco anteriores por un marcador global de 18-3.

Sin embargo, el Leeds no ha logrado marcar en ninguno de sus últimos tres partidos de liga contra el Burnley, después de nunca haber pasado dos partidos consecutivos sin anotar contra los Clarets.

El Burnley busca completar apenas su tercera doble victoria en la liga sobre el Leeds, después de 1926-27 (máxima categoría) y 2013-14 (Championship).

El Burnley ha ganado solo uno de sus últimos 25 partidos de la Premier League (E7 P17), venciendo al Crystal Palace 3-2 en febrero. Sin embargo, nueve de los últimos 13 puntos ganados por los Clarets han sido como visitantes.

PROBABILIDAD DE VICTORIA DE OPTA:

Leeds United – 62.4%

Empate – 19.9%

Burnley – 17.7%