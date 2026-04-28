Campeonato del Mundo 2026: El campeón defensor Zhao Xintong lucha contra Shaun Murphy

Neil Robertson estableció una estrecha ventaja de 5-3 sobre John Higgins en una apertura ferozmente disputada de su enfrentamiento de cuartos de final. Higgins compiló series de 61 y 56 para llevarse el primer frame y el cuarto para igualar 2-2. Sin embargo, la carga emocional y física de derrotar a Ronnie O’Sullivan 13-12 en un clásico inolvidable en Crucible el lunes pareció pesar en ocasiones en el escocés de 50 años. El cuatro veces campeón cometió seis errores no forzados antes del intervalo de media sesión y estuvo lejos de su mejor nivel en un enfrentamiento luchado. El australiano Robertson, ganador del título mundial en 2010, tampoco logró alcanzar las alturas a pesar de disfrutar de carreras de 77 y 70 e, incluso en un momento, tuvo que reparar su silla, prolongando la naturaleza prolongada de su contienda. Mientras que se llevó los dos últimos frames de la sesión, su enfoque pragmático y una mala racha de bolas contribuyeron a un octavo frame prolongado que duró casi 52 minutos y retrasó el inicio de la sesión nocturna. Robertson y Higgins vuelven a la acción el miércoles a las 10:00 BST. En contraste, Hossein Vafaei y Wu Yize están empatados 4-4 tras un comienzo entretenido en su encuentro al mejor de 25. Con ambos jugadores aparentemente enfocados en el snooker de ataque, el iraní Vafaei metió una serie de 66 para liderar 2-1 antes de que Wu demostrara su condición de uno de los talentos emergentes del juego con series de 90, 56 y 56 para adelantarse 4-2. Vafaei, quien tuvo que ganar dos clasificatorios antes de avanzar pasando a Si Jiahui y luego al número uno del mundo Judd Trump en un thriller en el frame final, respondió con una serie de 71. Y empató cuando Wu no logró embocar un largo tiro negro presentable a la esquina superior izquierda, limpiando la mesa hasta, e incluyendo, la rosa. Regresan para la segunda sesión de su encuentro al mejor de 25 el miércoles a las 14:30 BST.