Harry Kane cree que el espíritu de lucha del Bayern Munich en su impresionante derrota por 5-4 ante el Paris Saint-Germain será el factor decisivo en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones la próxima semana.

En un partido que pasará a la historia como un clásico instantáneo, convirtiéndose en el partido de ida de semifinales con más goles en la historia de la competición, los bávaros parecían perdidos cuando los campeones franceses se adelantaron 5-2. Sin embargo, una emocionante remontada con goles de Dayot Upamecano y Luis Díaz ha dejado la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en Alemania.

Kane, quien abrió el marcador con un penal en el minuto 17 para convertirse en el primer jugador inglés en marcar en seis partidos consecutivos de la Liga de Campeones, estaba inmensamente orgulloso de cómo su equipo se negó a rendirse bajo presión.

“En general, tuvimos momentos donde podríamos haber matado el partido antes también”, dijo Kane.

“Así que estamos muy orgullosos de haber vuelto al 5-4 porque jugar fuera de casa, estar 5-2 abajo podría ser un lugar realmente difícil de estar. Pero luchamos y estamos de vuelta en la eliminatoria”, añadió.

El capitán de Inglaterra, quien ahora tiene 13 goles en la competición esta temporada, describió el encuentro como un enfrentamiento entre gigantes.

“Creo que vimos dos equipos de alto nivel hoy, especialmente en el juego ofensivo y en las transiciones, la velocidad, la intensidad en las batallas uno contra uno. Dos de los mejores equipos enfrentándose”, comentó.

Mirando hacia el Allianz Arena, Kane está pidiendo al Bayern encontrar un borde clínico para igualar su intensidad innegable.

“Tuvimos momentos donde podríamos haber sido más clínicos en el pase final o en la definición final. Sentimos que mejoramos cada vez más, especialmente a medida que avanzaba el partido, comenzaron a cansarse. Solo tenemos que mantener la misma intensidad. Vamos a necesitar más de eso la próxima semana”, afirmó.

CONTEXT: Bayern Munich, PSG y Harry Kane son personajes importantes en el fútbol europeo. FACT CHECK: Se menciona que Harry Kane anotó en seis partidos consecutivos de la Liga de Campeones, lo cual es un logro notable.