Es hora de que los diputados nos digan la verdad: Gran Bretaña ya está en guerra y necesitaremos hacer dos cosas para sobrevivir

Estamos en guerra. Cuatro palabras que suenan ridículamente melodramáticas en un soleado día de primavera, cuando todo puede no estar exactamente bien en el mundo, pero cuando aún puedes cerrar los ojos a gran parte de ello simplemente apagando las noticias y continuando con la vida. No caen bombas, no vuelan balas, no suenan sirenas. Aunque la idea de que Gran Bretaña ya está bajo una forma de ataque híbrido es común en círculos de defensa, los políticos todavía en su mayoría lo esquivan; y fue impactante escuchar al diputado laborista (y excomandante de ala de la RAF) Calvin Bailey argumentar a favor de que el conflicto sea nuestra nueva realidad en una conferencia organizada por el think tank Good Growth Foundation la semana pasada en Londres. Pero luego empezó a desglosar su razonamiento de por qué la guerra ya no es lo que piensas.

Si la guerra se puede considerar un asalto en cinco frentes -contra el liderazgo político de un país, la infraestructura crítica, elementos esenciales como alimentos o suministros de combustible, la población civil y las fuerzas armadas- entonces Gran Bretaña está siendo atacada en los primeros cuatro sin disparar un solo tiro. Piensa en la desinformación política rampante generada por rusos en redes sociales y los intentos de sobornar a políticos británicos; en la vigilancia de submarinos rusos de los cables submarinos británicos que transportan la mayor parte de nuestro tráfico de internet, o en los cuatro ciberataques “nacionalmente significativos” registrados cada semana; en el bloqueo de suministros de alimentos y combustible a través del estrecho de Ormuz. Piensa también en la advertencia de Keir Starmer en el Sunday Times la semana pasada sobre el conflicto con Irán llegando a los civiles británicos a través de “el uso de intermediarios en este país”. No amplió, pero la policía contra el terrorismo dice que están investigando si una serie de ataques incendiarios a sinagogas, negocios propiedad de judíos e iraníes que viven en Gran Bretaña pueden haber sido patrocinados por Teherán – una táctica de matones por encargo familiar del manual ruso para sembrar división y odio.

Quienquiera que sea el culpable, tales ataques alimentan el temor de que Gran Bretaña no sea segura ni para los judíos ni para los iraníes que buscan refugio aquí, al mismo tiempo que alimentan un insidioso relato de extrema derecha de que las comunidades inmigrantes no pueden coexistir pacíficamente. Suma todo esto y potencialmente tienes una forma altamente negable de guerra en la sombra que involucra el uso de debilidades y prejuicios de un país en su contra, sin llegar a causar bajas. Bailey, quien lideró los vuelos de evacuación de la RAF desde Kabul cuando cayó bajo los talibanes en 2021, no parece ser del tipo de entrar en pánico. Pero en un ensayo reciente para la Sociedad Fabiana, argumenta que Gran Bretaña debería estar preparada para la escalada.

Han pasado 10 meses desde la revisión de defensa estratégica, encargada por el exsecretario de defensa laborista George Robertson, que también argumentó que Gran Bretaña debe equiparse con urgencia no para las guerras extranjeras de expedición contra actores no estatales a las que estamos acostumbrados a luchar junto a Estados Unidos, sino para la defensa nacional contra un país con pares bien armados en un conflicto sostenido. Para quitar el argot: si cuando imaginas a Gran Bretaña en guerra, piensas en los conflictos de Irak y Afganistán, estás desactualizado. La próxima gran guerra puede llegar incómodamente más cerca de casa, ser combatida por necesidad y no por elección, y ser menos sobre actuar como el perrito faldero dispuesto de Estados Unidos que sobre los perritos falderos enfrentando las consecuencias de un amo descontrolado.

Olvidado en la disputa resultante sobre cómo encontrar más dinero para la defensa -a lo que la respuesta de Bailey, incidentemente, es una mezcla de nuevos instrumentos de endeudamiento y reformas en la adquisición- está la llamada de Robertson a una conversación nacional, nivelando con el público sobre lo que exactamente significa todo esto en la práctica.

Después de muchas provocaciones públicas, Starmer parece estar comprometiéndose ahora, aunque probablemente demasiado poco y demasiado tarde para los autores frustrados de la revisión. Mientras escribo esto, Robertson y su coautora Fiona Hill están a punto de comparecer ante un comité parlamentario sobre la estrategia de seguridad nacional, mientras se espera que Hill describa las cosas más explícitamente en una conferencia el miércoles.

A pesar de presenciar el daño que los drones baratos y producidos en masa pueden hacer en Ucrania y en todo el Golfo, advirtió la semana pasada, Gran Bretaña aún no está adecuadamente preparada para un dron volando a través de la ventana de un edificio estratégicamente importante. Nuestro abrumado NHS puede que no pueda manejar un gran número de víctimas – y nos faltan los suministros de alimentos almacenados o los respaldos analógicos a los sistemas digitales que nos ayudarían a superar con éxito un ciberataque o un acto de sabotaje grave. Prepararse para esta forma de ataque poco familiar no se trata solo de comprar tanques y aviones de combate, sino también de dos cosas que la mayoría de los votantes laboristas probablemente esperaban que un gobierno laborista hiciera de todos modos: reforzar el ámbito público para hacer frente a una crisis y forjar una sociedad más mutuamente confiable y tolerante que sea resistente al extremismo, donde el vecino no teme al vecino y las personas se ayudan mutuamente voluntariamente en una crisis.

Starmer no ha encontrado las palabras para articular nada de eso todavía – y si la esperada paliza en las elecciones locales de mayo es lo suficientemente mala, es posible que ya no esté aquí para presentar el caso por mucho tiempo más. Pero cualquier persona con ambiciones de sucederlo debe ser capaz de demostrar tanto que son capaces de liderar un país bajo ataque, como de explicar la naturaleza desconcertante de ese ataque sin inducir pánico a un público harto de que se le pida hacer sacrificios. Una guerra tan difícil de discernir, incluso cuando supuestamente está sobre ti, puede que aún no se sienta como una amenaza. Pero en el futuro, las vidas pueden depender de ver claramente en las sombras.